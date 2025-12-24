Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ
Πως θα λειτουργήσουν σήμερα Παραμονή Χριστουγέννων, Τετάρτη 24/12/2025, καταστήματα και σούπερ μάρκετ.
Σε γιορτινούς ρυθμούς κινείται η αγορά με όσους θέλουν να κάνουν τα ψώνια τους την τελευταία στιγμή ενόψει των Χριστουγέννων να επιλέγουν τη σημερινή ημέρα.
Τα εμπορικά καταστήματα, σήμερα, Τετάρτη 24/12, παραμονή των Χριστουγέννων, θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 18:00, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο.
Τα σούπερ μάρκετ επίσης επεκτείνουν το ωράριό τους, με τις περισσότερες αλυσίδες να ανοίγουν στις 8:00 και να κλείνουν είτε στις 20:00 είτε στις 21:00.
Το ωράριο σούπερ μάρκετ σήμερα
Οι ώρες λειτουργίας των μεγάλων αλυσίδων έχουν ως εξής:
-Σκλαβενίτης: 08:00 – 21:00
-ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 21:00
-Market In: 08:00 – 21:00
-LIDL: 07:45 – 21:00
-Μασούτης: 08:00 – 20:00
-Κρητικός: 08:00 – 21:00
Στην Πάτρα, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας του εμπορικού συλλόγου έχει ώς εξής:
Τετάρτη 24/12/2025 10.00 – 20.00
Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ
Σάββατο 27/12/2025 9.00 – 16.00
Κυριακή 28/12/2025 11.00 – 18.00
Δευτέρα 29/12/2025 10.00 – 21.00
Τρίτη 30/12/2025 10.00 –21.00
Τετάρτη 31/12/2025 10.00 – 20.00
Πέμπτη 1/1/2026 ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 2/1/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ
Τρίτη 6/1/2026 ΑΡΓΙΑ
