Μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ

Πως θα λειτουργήσουν σήμερα Παραμονή Χριστουγέννων, Τετάρτη 24/12/2025, καταστήματα και σούπερ μάρκετ.

24 Δεκ. 2025 8:31
Pelop News

Σε γιορτινούς ρυθμούς κινείται η αγορά με όσους θέλουν να κάνουν τα ψώνια τους την τελευταία στιγμή ενόψει των Χριστουγέννων να επιλέγουν τη σημερινή ημέρα.

Τα εμπορικά καταστήματα, σήμερα, Τετάρτη 24/12, παραμονή των Χριστουγέννων, θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 18:00, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο.

Τα σούπερ μάρκετ επίσης επεκτείνουν το ωράριό τους, με τις περισσότερες αλυσίδες να ανοίγουν στις 8:00 και να κλείνουν είτε στις 20:00 είτε στις 21:00.

Το ωράριο σούπερ μάρκετ σήμερα

Οι ώρες λειτουργίας των μεγάλων αλυσίδων έχουν ως εξής:

-Σκλαβενίτης: 08:00 – 21:00

-ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 21:00

-Market In: 08:00 – 21:00

-LIDL: 07:45 – 21:00

-Μασούτης: 08:00 – 20:00

-Κρητικός: 08:00 – 21:00

Στην Πάτρα, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας του εμπορικού συλλόγου έχει ώς εξής:

Τετάρτη 24/12/2025 10.00 – 20.00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 9.00 – 16.00

Κυριακή 28/12/2025 11.00 – 18.00

Δευτέρα 29/12/2025 10.00 – 21.00

Τρίτη 30/12/2025 10.00 –21.00

Τετάρτη 31/12/2025 10.00 – 20.00

Πέμπτη 1/1/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2/1/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ

Τρίτη 6/1/2026 ΑΡΓΙΑ

 

