Μεγάλα διλήμματα

Από τη μια, η απομάκρυνση του «προέδρου» Μαδούρο αναμένεται να ωφελήσει τη χώρα, εάν συμβάλει στην αποκατάσταση της δημοκρατίας και στην έξοδο της χώρας και των πολιτών της από την απομόνωση (στο καλό σενάριο).

Από την άλλη, «εγκαταστάθηκε» μια νέα τάξη πραγμάτων στην οποία οι ΗΠΑ επιβάλλουν διά της ισχύος, ό,τι θεωρούν δίκαιο και ό,τι συμβαδίζει με τα συμφέροντα τους, στα οποία -φαίνεται- ότι δεν μπορεί να αντιταχθεί κανείς, παγκοσμίως.

Οι σχετικές δηλώσεις του προέδρου Τράμπ έβαλαν το πετρέλαιο στην καρδιά του σχεδίου αλλαγής καθεστώτος στην πλούσια σε πόρους Βενεζουέλα και την ανησυχία στο μυαλό όλων μας για το πού βαδίζει ο πλανήτης.