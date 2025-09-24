Μεγάλη ανατροπή στο σκάνδαλο στους Coldplay: Ο σύζυγος της HR ήταν στην ίδια συναυλία με την ερωμένη του!

Πηγή στην The Times of London δήλωσε: «Η Kristin βρισκόταν στο θεωρείο με συνεργάτες της, ενώ ο Andrew βρισκόταν κι αυτός εκεί με την σχέση του». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «ήταν χωρισμένοι και ζούσαν χωριστά για αρκετές εβδομάδες. Ήταν μια φιλική απόφαση»

24 Σεπ. 2025 23:29
Pelop News

Έγινε μεγάλη ανατροπή στο Coldplay Kiss Cam σκάνδαλο: Νέες αποκαλύψεις δείχνουν ότι ο Andrew Cabot, σύζυγος της HR Kristin Cabot, βρισκόταν στην ίδια συναυλία με την ερωμένη του.

Ο σύζυγος της διευθύντριας ανθρώπινου δυναμικού Kristin Cabot, που είχε πιαστεί σε τρυφερή στιγμή με τον παντρεμένο αφεντικό της σε συναυλία των Coldplay, βρισκόταν κι αυτός στην ίδια διάσημη συναυλία αλλά με τη δική του ερωμένη.

Ο Andrew Cabot, παντρεμένος με την HR της Astronomer για δύο χρόνια, είχε ήδη επιβεβαιώσει ότι είχε χωρίσει με τη σύζυγό του πριν το σκάνδαλο. Νέες πληροφορίες όμως αποκαλύπτουν ότι και ο ίδιος είχε προχωρήσει στη ζωή του και βρισκόταν με τη νέα του σύντροφο την ίδια ακριβώς βραδιά.

Πηγή στην The Times of London δήλωσε: «Η Kristin βρισκόταν στο θεωρείο με συνεργάτες της, ενώ ο Andrew βρισκόταν κι αυτός εκεί με την σχέση του». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «ήταν χωρισμένοι και ζούσαν χωριστά για αρκετές εβδομάδες. Ήταν μια φιλική απόφαση».

Το viral περιστατικό και οι επιπτώσεις για όλους τους εμπλεκόμενους
Το περιστατικό με την Kristin Cabot και τον CEO της Astronomer, Andy Byron, έγινε viral όταν η κάμερα τράβηξε το κοινό τους στιγμιότυπο. Ο Chris Martin σχολίασε πως «Ή έχουν σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί».

Η Kristin παραδέχτηκε ότι η συμπεριφορά της ήταν ακατάλληλη, αλλά τόνισε πως δεν υπήρξε σχέση. Ο Andrew Cabot δήλωσε ότι ένιωσε αιφνιδιασμένος από τις εξελίξεις και επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος και η Kristin είχαν ήδη χωρίσει πριν τη συναυλία.

Μετά το περιστατικό, η Megan Kerrigan, σύζυγος του Byron, αποχώρησε από το σπίτι τους και αφαίρεσε το επώνυμό του από τα κοινωνικά δίκτυα. Η Astronomer, με δημόσια δήλωση, τόνισε ότι η φήμη της εταιρείας επηρεάστηκε αλλά η δουλειά της παραμένει αμετάβλητη.
