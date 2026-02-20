«Μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια»: Το μήνυμα των E5

Σε μια συγκυρία αυξημένων γεωπολιτικών πιέσεων, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία και Βρετανία δηλώνουν αποφασισμένες να ενισχύσουν τον ρόλο της Ευρώπης στο ΝΑΤΟ. Με κοινό ανακοινωθέν μετά τη συνάντησή τους στην Κρακοβία, οι πέντε χώρες — που συγκροτούν το σχήμα «E5» — υπογραμμίζουν ότι θα εργαστούν για ένα «περισσότερο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ».

«Ακρογωνιαίος λίθος το ΝΑΤΟ»

Στη δήλωσή τους, οι υπουργοί και υφυπουργοί Άμυνας τονίζουν ότι «το ΝΑΤΟ παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της συλλογικής άμυνας», προσθέτοντας πως οι χώρες τους είναι «έτοιμες να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης».

Οι «E5» δεσμεύονται να ενισχύσουν περαιτέρω την αποτροπή και την άμυνα, με στόχο — όπως αναφέρεται — να αποτραπεί μια ενδεχόμενη ρωσική επίθεση και να διασφαλιστεί η ικανότητα αντίδρασης απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα απειλών.

Έμφαση σε αποτροπή και αμυντική βιομηχανία

Οι πέντε χώρες επισημαίνουν ότι οι σημερινές προκλήσεις ασφαλείας απαιτούν «αποτελεσματικές απαντήσεις» και «αναλογική συμβολή των Συμμάχων». Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνουν ότι εργάζονται για:

ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης του ΝΑΤΟ

αύξηση της ετοιμότητας της ευρωπαϊκής άμυνας

ενδυνάμωση της αμυντικής βιομηχανίας

Αμυντικές δαπάνες και «δίκαιος καταμερισμός βαρών»

Υπενθυμίζεται ότι στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης το 2025, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεσμεύθηκαν, υπό την πίεση της αμερικανικής κυβέρνησης, να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

Οι χώρες της «E5» αναφέρονται ρητά στην ανάγκη για «δίκαιο καταμερισμό των βαρών μεταξύ Συμμάχων», υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας δεν μπορεί να βασίζεται σε ανισορροπίες.

Οι τοποθετήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία επανέρχεται έντονα στο ευρωπαϊκό προσκήνιο η συζήτηση για στρατηγική αυτονομία, αλλά και για την κατανομή ευθυνών στο εσωτερικό της Συμμαχίας.

