Μέγαρα: Σύγκρουση τριών φορτηγών στην Ε.Ο Αθηνών- Κορίνθου, εγκλωβισμός οδηγού βαν ΦΩΤΟ

Σοβαρό τροχαίο στα Μέγαρα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου. Σύγκρουση τριών φορτηγών. Απεγκλωβισμός οδηγού βαν από Πυροσβεστική.

16 Ιαν. 2026 16:26
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου 2026 στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων (44,5ο χιλιόμετρο), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα φορτηγό που μετέφερε σίδερα κινούνταν στην ίδια λωρίδα με φορτηγάκι τύπου βαν. Ένα τρίτο φορτηγό συγκρούστηκε από πίσω με το βαν, με αποτέλεσμα το βαν να προσκρούσει με τη σειρά του στο προπορευόμενο φορτηγό με τα σίδερα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός του βαν τραυματίστηκε και εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός του. Άμεσα στο σημείο κατέφθασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 8 πυροσβέστες και 4 οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα. Μετά τον απεγκλωβισμό, ο τραυματίας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας προς Κόρινθο παραμένει κλειστή στο συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

