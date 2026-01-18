Μελέτη Compare the Market: Η Ελλάδα στις λιγότερο ακατάστατες χώρες του κόσμου

Έκπληξη αλλά και ενδιαφέρον προκαλούν τα ευρήματα νέας διεθνούς μελέτης του Compare the Market, η οποία επιχειρεί να χαρτογραφήσει ποιοι λαοί είναι οι πιο… ακατάστατοι στον κόσμο. Η ανάλυση βασίστηκε σε στοιχεία από πολλές χώρες και έλαβε υπόψη το μέσο μέγεθος κατοικιών, τις καταναλωτικές δαπάνες, αλλά και τη συχνότητα διαδικτυακών αναζητήσεων για λύσεις αποθήκευσης και οργάνωσης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 5η θέση παγκοσμίως μεταξύ των λιγότερο ακατάστατων χωρών, ξεπερνώντας ακόμη και ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες με υψηλότερα εισοδήματα.

Οι πιο ακατάστατοι… γείτονες

Στον αντίποδα, η Ιταλία βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης ακαταστασίας, συγκεντρώνοντας συνολικό σκορ 85,08. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το μικρότερο μέγεθος κατοικιών και η αυξημένη ανάγκη για εξωτερικές λύσεις αποθήκευσης φαίνεται να επιβαρύνουν την εικόνα.

Η σύγκριση αναδεικνύει ένα σαφές πλεονέκτημα για την Ελλάδα: περισσότερος χώρος, λιγότερη πίεση στην καθημερινότητα.

Τα βασικά ευρήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά

➣ Άπλετος χώρος διαβίωσης

Καθοριστικό ρόλο παίζει το μέγεθος των κατοικιών. Η μέση ελληνική κατοικία αγγίζει τα 126 τ.μ., προσφέροντας αισθητά μεγαλύτερη άνεση σε σχέση με την Ιταλία (81 τ.μ.) και το Ηνωμένο Βασίλειο (76 τ.μ.).

➣ «Λιτή» προσέγγιση στην κατανάλωση

Η Ελλάδα κατέγραψε Clutter Score 15,90, από τα χαμηλότερα διεθνώς, στοιχείο που δείχνει καλύτερη ισορροπία μεταξύ αντικειμένων και διαθέσιμου χώρου.

➣ Λιγότερο άγχος για οργάνωση

Ενδεικτικό είναι και το χαμηλό επίπεδο αναζητήσεων για αποθήκευση και οργάνωση: μόλις 108 αναζητήσεις ανά 100.000 κατοίκους ετησίως, όταν σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης τα αντίστοιχα νούμερα είναι πολλαπλάσια.

Η σημασία της ασφάλειας στο σπίτι

Ο Adrian Taylor, Executive General Manager του Compare the Market, τονίζει ότι η τάξη συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια της κατοικίας:

«Ανεξάρτητα από το πόσο τακτοποιημένο ή ακατάστατο είναι ένα σπίτι, η προστασία της περιουσίας μας είναι προτεραιότητα. Η σωστή ασφάλιση κατοικίας και περιεχομένου αποτελεί βασικό μέρος αυτής της προστασίας».

Ένα πλεονέκτημα τρόπου ζωής

Η υψηλή θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη δεν αποτελεί απλώς στατιστικό εύρημα, αλλά αντανάκλαση ενός τρόπου ζωής που συνδυάζει χώρο, λειτουργικότητα και χαμηλότερο καταναλωτικό άγχος. Σε μια εποχή που ο διαθέσιμος χώρος γίνεται όλο και πιο πολύτιμος, τα ελληνικά σπίτια φαίνεται να διατηρούν ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, καταλήγει η μελέτη.

