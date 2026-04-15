Η σχέση της Τζόρτζια Μελόνι με τον Ντόναλντ Τραμπ περνά μια από τις πιο δύσκολες φάσεις της, καθώς η Ιταλίδα πρωθυπουργός εμφανίζεται πλέον πιο πρόθυμη να κρατήσει αποστάσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο, σε μια περίοδο που η ένταση γύρω από το Βατικανό, τον πόλεμο με το Ιράν και τις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες στην Ιταλία μεγαλώνει.

Η αφορμή για τη νέα ψυχρότητα ήταν η δημόσια αντιπαράθεση του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα, με τη Μελόνι να παίρνει σαφή θέση υπέρ του Ποντίφικα. Σε δημόσια τοποθέτησή της, υπογράμμισε ότι ο Πάπας πρέπει να έχει την ελευθερία να εκφράζεται χωρίς πολιτικές πιέσεις, κίνηση που καταγράφηκε ως μια σπάνια και ανοιχτή διαφοροποίηση από τον Λευκό Οίκο.

Η στάση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από την Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ, μιλώντας στην Corriere della Sera, επιτέθηκε προσωπικά στη Μελόνι, λέγοντας πως είναι «σοκαρισμένος» από τη στάση της και κατηγορώντας την ότι δεν δείχνει αποφασιστικότητα απέναντι στην απειλή του Ιράν. Το επεισόδιο ενίσχυσε την αίσθηση ότι το μέχρι πρότινος στενό πολιτικό κανάλι ανάμεσα στους δύο ηγέτες έχει πλέον δεχθεί σοβαρό πλήγμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Selfie της Μελόνι με πρόσωπο που συνδέεται με τη μαφία προκαλεί πολιτική θύελλα στην Ιταλία

Γιατί η Μελόνι κρατά αποστάσεις

Η μετατόπιση της Μελόνι δεν συνδέεται μόνο με τη σύγκρουση Τραμπ – Πάπα. Στην Ιταλία, το καθολικό στοιχείο παραμένει ισχυρό στην εκλογική βάση της δεξιάς, κάτι που περιορίζει τα περιθώρια ανοχής απέναντι σε επιθέσεις κατά του Ποντίφικα. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ιταλίδα πρωθυπουργός έδειξε ότι θεωρεί πολιτικά αναγκαίο να διαφοροποιηθεί, έστω και προσεκτικά, από έναν σύμμαχο που μέχρι πρόσφατα παρουσιαζόταν ως το πιο φυσικό της διεθνές σημείο αναφοράς.

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος με το Ιράν έχει κάνει ακόμη πιο δύσκολη την ισορροπία για τη Ρώμη. Η ιταλική κυβέρνηση έχει ήδη αποφύγει να ταυτιστεί πλήρως με την αμερικανική γραμμή, ενώ στα τέλη Μαρτίου η Ιταλία αρνήθηκε σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη τη χρήση της βάσης της Σιγκονέλα στη Σικελία για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση αυτή ερμηνεύθηκε ως μήνυμα ότι η Ρώμη δεν θέλει να παρασυρθεί σε πιο άμεση εμπλοκή.

Οι εκλογές και το εσωτερικό πολιτικό κόστος

Η στάση της Μελόνι διαβάζεται και μέσα από το πρίσμα της εσωτερικής πολιτικής. Διεθνή μέσα σημειώνουν ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός δέχεται πίεση μετά το αποτυχημένο δημοψήφισμα για τη δικαστική μεταρρύθμιση, ενώ ήδη το βλέμμα στρέφεται στις εκλογές του 2027. Σε αυτή τη συγκυρία, μια υπερβολικά στενή σύνδεση με τον Τραμπ θα μπορούσε να της κοστίσει, ειδικά σε πιο μετριοπαθείς ψηφοφόρους ή σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τη γραμμή της Ουάσιγκτον.

Στο ευρωπαϊκό πεδίο, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σύνθετη. Το Reuters σημειώνει ότι η απώλεια της εξουσίας από τον Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία αφαιρεί από τη Μελόνι έναν ιδεολογικό σύμμαχο στις Βρυξέλλες, περιορίζοντας τα περιθώρια κινήσεων για τις δυνάμεις της ευρωπαϊκής δεξιάς που επένδυσαν πολιτικά στη σχέση τους με τον Τραμπ.

Το νέο τοπίο στις σχέσεις Ιταλίας – ΗΠΑ

Παρά την ένταση, η Μελόνι δεν δείχνει να επιδιώκει μια ανοιχτή ρήξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η μέχρι πρόσφατα άνετη πολιτική συνύπαρξη με τον Τραμπ φαίνεται να δίνει τη θέση της σε μια πιο επιφυλακτική σχέση, όπου η Ρώμη προσπαθεί να προστατεύσει το δικό της πολιτικό και διπλωματικό περιθώριο.

Το βέβαιο είναι ότι η υπόθεση του Πάπα λειτούργησε ως επιταχυντής. Και μέσα σε ένα ήδη φορτισμένο περιβάλλον, με το Ιράν, τις πιέσεις στο εσωτερικό της Ιταλίας και τη νέα ευρωπαϊκή αβεβαιότητα στο τραπέζι, η Μελόνι δείχνει να επαναχαράσσει τη θέση της απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: «Φρένο» από Μελόνι στη συμφωνία με το Ισραήλ – Μήνυμα για Ορμούζ και αιχμές κατά Τραμπ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



