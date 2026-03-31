Μενίδι: Χειροπέδες σε 21χρονο που επιδείκνυε καραμπίνα στα social media

Ένας 21χρονος συνελήφθη στο Μενίδι μετά από ανάρτηση βίντεο με καραμπίνα στα social media.

31 Μαρ. 2026 20:35
Στη σύλληψη ενός 21χρονου στο Μενίδι προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς ο νεαρός δημοσίευσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης οπτικοακουστικό υλικό στο οποίο εμφανιζόταν να κρατά κυνηγετική καραμπίνα. Η ψηφιακή του δραστηριότητα προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών, που εντόπισε τον δράστη σε οικισμό της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην οικία του το μεσημέρι της Τρίτης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

  • Μία κυνηγετική καραμπίνα μαζί με φυσίγγιο.

  • Ένα αεροβόλο πιστόλι.

Εντός της οικίας εντοπίστηκε και ένας 19χρονος, ο οποίος επίσης συνελήφθη. Σε βάρος και των δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

