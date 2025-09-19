Μενίδι: Μαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο, επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ

Η μεγάλη μάχη με τη φωτιά συνεχίζεται στο Μενίδι. Πρόκειται για φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε εργοστάσιο με παλέτες στο Μενίδι, με τις φλόγες να έχουν επεκταθεί και σε διπλανό εργοστάσιο υποδημάτων.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα και 4 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λόγω των πυκνών μαύρων καπνών είχε σταλεί μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής με την οδηγία να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τατοΐου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Κύμης έως την οδό Δεκέλειας. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις για την αποφυγή καθυστερήσεων και επικίνδυνων καταστάσεων.

