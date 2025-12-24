MEN’S LOBBY VIBE SESSIONS

24 Δεκ. 2025 17:55
Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη δυνατή μουσική, άφθονα signature Men’s Lobby cocktails, δωρεάν ανδρικές υπηρεσίες και την καλύτερη διάθεση πραγματοποιήθηκε στα Mens Lobby, στην Πατρών Κλαούς 36, σε ένα event που διοργανώθηκε από τη sme proDaction.

Η sme proDaction, με εξειδίκευση στη δημιουργία μοναδικών brand experiences ανέλαβε τη διοργάνωση μιας βραδιάς που από την πρώτη στιγμή παρέπεμπε σε κάτι διαφορετικό. Κατά τη διάρκεια του event, όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν δωρεάν όλες τις υπηρεσίες του καταστήματος, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία των Mens Lobby γύρω από την ποιοτική και σύγχρονη ανδρική περιποίηση ενώ ταυτόχρονα ο Mr Panos έδινε το vibe με τις μοναδικές μουσικές επιλογές του.

Η συνεργασία της sme proDaction με τα Mens Lobby απέδειξε πως όταν πρωτότυπες ιδέες συναντούν ένα δυνατό brand, το αποτέλεσμα είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό event. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη εμπειρία που φέρνει τον κόσμο πιο κοντά στο brand και δημιουργεί τις βάσεις για αντίστοιχες επιτυχημένες δράσεις στο μέλλον.

 

 

