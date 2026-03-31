Μέση Ανατολή: Επιτέθηκαν σε αποθήκη πυρομαχικών, έριξαν βόμβες που γυρίζουν 907 κιλά!

Συνεχίζονται οι πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε βίντεο στο Truth Social, που δείχνει μια τεράστια έκρηξη στην πόλη Ισφαχάν στο Ιράν, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Στο βίντεο φαίνονται διαδοχικές εκρήξεις και τεράστιες φλόγες να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό πάνω από το Ισφαχάν, με πορτοκαλί αποχρώσεις.

Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για κοινή επιχείρηση των ΗΠΑ και Ισραήλ σε μια μεγάλη αποθήκη πυρομαχικών στην Ισφαχάν, μια πόλη 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου βρίσκεται και η στρατιωτική αεροπορική βάση Μπαδρ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις φέρεται ότι χρησιμοποίησαν βόμβες διατρητικού τύπου βάρους περίπου 907 κιλών, όπως ανέφερε αξιωματούχος των ΗΠΑ στην Wall Street Journal.

Η επίθεση εντείνει τους φόβους κλιμάκωσης, καθώς ο πόλεμος βρίσκεται στον δεύτερο μήνα, ενώ χώρες όπως Πακιστάν, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία και Τουρκία προσπαθούν να βρουν διπλωματική λύση.

Ταυτόχρονα, αναφορές λένε ότι το Ιράν μπορεί να έχει μεταφέρει περίπου 540 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε υπόγειες εγκαταστάσεις στην Ισφαχάν. Η πόλη είχε στο παρελθόν στοχοποιηθεί και σε επίθεση των ΗΠΑ πέρυσι το καλοκαίρι που επικεντρώθηκε στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της.

Τι είναι οι βόμβες «bunker busters»

Οι «bunker busters» είναι βόμβες με σκληρό ατσάλινο περίβλημα, σχεδιασμένες να διεισδύουν σε στρώματα εδάφους ή σκυροδέματος και να εκρήγνυνται μόνο αφού φτάσουν σε συγκεκριμένο βάθος.

Ο ειδικός όπλων Ράιαν Μπρόμπστ εξήγησε στο NPR ότι το μυστικό τους δεν είναι μόνο η ποσότητα εκρηκτικού αλλά η δυνατότητα να χτυπήσουν στόχους που άλλες βόμβες δεν μπορούν.

Κάποιες διαθέτουν ακόμη «έξυπνες» μηχανές χρονοκαθυστέρησης που μετρούν ορόφους ή αλλάζουν πυκνότητα πριν την έκρηξη, ενώ άλλες διαθέτουν μικρόφωνα για να εκρήγνυνται μόνο όταν ανιχνεύσουν φωνές.

Οι βόμβες αυτού του τύπου υπάρχουν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ το μοντέλο BLU-109 μπήκε σε υπηρεσία το 1985. Η ανάγκη για ακρίβεια αυξήθηκε κατά τις αμερικανικές επιχειρήσεις σε Αφγανιστάν και Ιράκ, όπου υπήρχαν ορεινές περιοχές και βαθιές σπηλιές με κέντρα διοίκησης.

