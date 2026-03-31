Μέση Ανατολή: Επιτέθηκαν σε αποθήκη πυρομαχικών, έριξαν βόμβες που γυρίζουν 907 κιλά!
31 Μαρ. 2026 12:55
Pelop News

Συνεχίζονται οι πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε βίντεο στο Truth Social, που δείχνει μια τεράστια έκρηξη στην πόλη Ισφαχάν στο Ιράν, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Στο βίντεο φαίνονται διαδοχικές εκρήξεις και τεράστιες φλόγες να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό πάνω από το Ισφαχάν, με πορτοκαλί αποχρώσεις.

Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για κοινή επιχείρηση των ΗΠΑ και Ισραήλ σε μια μεγάλη αποθήκη πυρομαχικών στην Ισφαχάν, μια πόλη 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου βρίσκεται και η στρατιωτική αεροπορική βάση Μπαδρ.

Αποκάλυψη Τραμπ για κατασκευή στρατιωτικού συγκροτήματος κάτω από το Λευκό Οίκο

Οι αμερικανικές δυνάμεις φέρεται ότι χρησιμοποίησαν βόμβες διατρητικού τύπου βάρους περίπου 907 κιλών, όπως ανέφερε αξιωματούχος των ΗΠΑ στην Wall Street Journal.

Η επίθεση εντείνει τους φόβους κλιμάκωσης, καθώς ο πόλεμος βρίσκεται στον δεύτερο μήνα, ενώ χώρες όπως Πακιστάν, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία και Τουρκία προσπαθούν να βρουν διπλωματική λύση.

Ταυτόχρονα, αναφορές λένε ότι το Ιράν μπορεί να έχει μεταφέρει περίπου 540 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε υπόγειες εγκαταστάσεις στην Ισφαχάν. Η πόλη είχε στο παρελθόν στοχοποιηθεί και σε επίθεση των ΗΠΑ πέρυσι το καλοκαίρι που επικεντρώθηκε στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της.

Τι είναι οι βόμβες «bunker busters»

Οι «bunker busters» είναι βόμβες με σκληρό ατσάλινο περίβλημα, σχεδιασμένες να διεισδύουν σε στρώματα εδάφους ή σκυροδέματος και να εκρήγνυνται μόνο αφού φτάσουν σε συγκεκριμένο βάθος.

Ο ειδικός όπλων Ράιαν Μπρόμπστ εξήγησε στο NPR ότι το μυστικό τους δεν είναι μόνο η ποσότητα εκρηκτικού αλλά η δυνατότητα να χτυπήσουν στόχους που άλλες βόμβες δεν μπορούν.

Κάποιες διαθέτουν ακόμη «έξυπνες» μηχανές χρονοκαθυστέρησης που μετρούν ορόφους ή αλλάζουν πυκνότητα πριν την έκρηξη, ενώ άλλες διαθέτουν μικρόφωνα για να εκρήγνυνται μόνο όταν ανιχνεύσουν φωνές.

Οι βόμβες αυτού του τύπου υπάρχουν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ το μοντέλο BLU-109 μπήκε σε υπηρεσία το 1985. Η ανάγκη για ακρίβεια αυξήθηκε κατά τις αμερικανικές επιχειρήσεις σε Αφγανιστάν και Ιράκ, όπου υπήρχαν ορεινές περιοχές και βαθιές σπηλιές με κέντρα διοίκησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:25 Μεσολόγγι 1826–2026: Μαθητές ζωντανεύουν την Έξοδο σε μια ξεχωριστή ταινία μικρού μήκους
13:20 Φλωρίδης κατά Κωνσταντοπούλου για τα Τέμπη: «Είναι πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής»
13:19 Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Ανδραβίδα – Έγινε αισθητός σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία
13:16 Επίσκεψη Πέτρου Ψωμά στη μαρίνα της Πάτρας – Σοβαρές ελλείψεις υποδομών
13:13 Η ακρίβεια στο τραπέζι του Μαξίμου: Σαρωτικοί έλεγχοι, πάνω από 100 εταιρείες στο μικροσκόπιο και ανοιχτό παράθυρο για νέα μέτρα
13:07 Πρέβεζα: Ιστορία και θάλασσα, τι να δείτε
13:06 Ζωγράφου: Νέα μαρτυρία φωτίζει τη στάση του 54χρονου μετά το θρίλερ με μητέρα και κόρη
13:04 Πλακιάς πριν από τη νέα συνεδρίαση για τα Τέμπη: «Στη δίκη αυτή αρμόζει μόνο σοβαρότητα και αξιοπρέπεια»
13:01 Η καυστική κωμωδία «Μιλήστε Ελεύθερα» στο θέατρο Επίκεντρο+ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
13:00 Πάτρα: Εργοτάξιο χωρίς μέτρα ασφαλείας η Κανάρη – Ατύχημα για πεζή γυναίκα στον υπό διαμόρφωση πεζόδρομο
12:59 Πάτρα: Η διαδρομή του Παλαμά στην Ακαδημία Αθηνών φωτίζεται σε νέα εκδήλωση
12:55 Μέση Ανατολή: Επιτέθηκαν σε αποθήκη πυρομαχικών, έριξαν βόμβες που γυρίζουν 907 κιλά!
12:54 Εμπορική Ανανέωση: Η χαμηλή συμμετοχή στη συνέλευση δείχνει έλλειμμα επικοινωνίας με τους εμπόρους
12:54 Δύο τελευταίες παραστάσεις για το «Strange box» στο «Επίκεντρο+»
12:50 ΥΠΕΞ για Άγιο Φως: Σχέδιο υπό όρους πολέμου και τελικές αποφάσεις την 1η Απριλίου
12:48 Αποκάλυψη Τραμπ για κατασκευή στρατιωτικού συγκροτήματος κάτω από το Λευκό Οίκο
12:47 Αμαλιάδα: Έκλεψε πορτοφόλι από μίνι μάρκετ, ψώνισε με τις κάρτες και «έδειξε» και παλιότερη κλοπή μοτοποδηλάτου
12:45 Αγρίνιο: Μεθυσμένος οδηγός βγήκε εκτός πορείας στην Αντιρρίου – Ιωαννίνων και το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες
12:43 Αχαΐα: Στο αυτόφωρο για τιμόνι χωρίς δίπλωμα, δικογραφία για μουσική που δεν έλεγε να σβήσει
12:41 Πατρών – Πύργου: Πώς γράφτηκε η τραγωδία με τον 42χρονο στην άσφαλτο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31 /3/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ