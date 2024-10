Mέση Ανατολή: Συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως το ΚΥΣΕΑ, σε ανοικτή επικοινωνία με ΕΕ και ΝΑΤΟ η Αθήνα

Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ευρείας κλίμακας επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ με εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους, συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το ΚΥΣΕΑ, ενώ η Αθήνα είναι σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τους εταίρους στην ΕΕ αλλά και τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ

Το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους στο Ισραήλ, οι απειλές για αντίποινα από Τεχεράνη-Τελ Αβίβ και η «αποψινή απάντηση» της Μοσάντ

Η νέα τροπή – αναμενόμενη κατά πολλούς – που παίρνει η σύρραξη αυτή αλλάζει τα δεδομένα στην περιοχή. Όλη τη νύχτα οι ηγέτες του δυτικού κόσμου ήταν σε διαρκή επικοινωνία προκειμένου αναληφθεί δράση αν χρειαστεί απέναντι στην επιθετικότητα της Τεχεράνης.

«Η εγγύτητα της χώρας μας στην περιοχή των εχθροπραξιών αλλά και η ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση δεν μπορεί να μας αφήσει ανεπηρέαστους και αμέτοχους», τόνιζε κυβερνητικός αξιωματούχος στο Νewsbeast.

Στο πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε την έκτακτη σύγκληση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) προκειμένου να ενημερωθεί και από τον υπουργό Άμυνας για τις κινήσεις και την ετοιμότητα τόσο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων όσο και των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Το Ιράν έκανε μεγάλο λάθος και θα το πληρώσει

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να συγκληθεί εκτάκτως – πιθανότατα μέσω τηλεδιάσκεψης – το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για να υπάρξει συντονισμός της ευρωπαϊκής διπλωματίας σε ανώτερο επίπεδο.

Το ΚΥΣΕΑ θα συνεδριάσει στις 16:30 στο Μέγαρο Μαξίμου και σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει έτοιμο σχέδιο εκκένωσης των Ελλήνων υπηκόων τόσο από τον Λίβανο όσο και από Ισραήλ το οποίο εφόσον απαιτηθεί θα ενεργοποιηθεί.

Υπερηχητικούς πυραύλους Fattah χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το Ιράν – Οι δυνατότητές τους

Όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα έχει μια εξωτερική πολιτική η οποία βασίζεται σε αρχές, είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής, συνομιλεί με όλες τις πλευρές και παραμένει ένας πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται ακόμα και τώρα είναι να μην κλιμακωθεί και άλλο η κατάσταση και να αποφευχθεί το χειρότερο σενάριο, που θα ήταν ένας γενικευμένος πόλεμος.

Αργά το βράδυ της Τρίτης η χώρα μας ευθυγραμμιζόμενη με όλο τον δυτικό κόσμο και μέσω του υπουργείου Εξωτερικών έπαιρνε θέση απέναντι στις εξελίξεις. «Η ελληνική κυβέρνηση καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ.

Πρόεδρος Ιράν: Δόθηκε αποφασιστική απάντηση στην επιθετικότητα του σιωνιστικού καθεστώτος

«Πρόκειται για μια σοβαρή κλιμάκωση και αυξάνει την απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ισραήλ και στο δικαίωμά του να ζει με ασφάλεια. Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την έκκλησή της για άμεση αποκλιμάκωση».

The Greek government strongly condemns Iran’s attacks against Israel. This is a serious escalation and increases the threat to regional security. Greece stands by the people of Israel and their right to live with security. Greece reaffirms its call for immediate de-escalation. pic.twitter.com/YlNmr7l4Gz

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 1, 2024