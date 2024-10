Το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους στο Ισραήλ, οι απειλές για αντίποινα από Τεχεράνη-Τελ Αβίβ και η «αποψινή απάντηση» της Μοσάντ

Το Ιράν εκτόξευσε ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων προς το Ισραήλ, σε αντίποινα για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, συμμάχου της Τεχεράνης, στον Λίβανο.

Το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους στο Ισραήλ – Hχούν οι σειρήνες σε όλη τη χώρα, στα καταφύγια οι πολίτες LIVE EIKONA

Οι σειρήνες ήχησαν σε όλο το Ισραήλ και εκρήξεις ακούγονταν στην Ιερουσαλήμ και την κοιλάδα του Ιορδάνη. Οι Ισραηλινοί είχαν σπεύσει σε καταφύγια. Οι δημοσιογράφοι της δημόσιας τηλεόρασης που μετέδιδαν ζωντανά τις εξελίξεις, ξάπλωσαν στο έδαφος.

Με δημοσίευσή τους στην πλατφόρμα Χ, που προηγουμένως ονομαζόταν Twitter, οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, η Μοσάντ, ανέφεραν ότι «Το Ισραήλ θα εξαπολύσει εκτεταμένη επίθεση στο Ιράν απόψε».

Σχεδόν 200 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ, μετέδωσε το ραδιοφωνικό δίκτυο του ισραηλινού στρατού. Προς το παρόν, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από την ιρανική πυραυλική επίθεση, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης του Ισραήλ.

«Αυτή η ιρανική επίθεση είναι σοβαρή και θα έχει συνέπειες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, λέγοντας ότι δόθηκε άδεια στους Ισραηλινούς να βγουν από τα καταφύγια και από ασφαλείς τοποθεσίες κατόπιν εκτίμησης της κατάστασης.

Τόνισε πως ο στρατός δεν έχει αναφορές για τραυματισμούς από την ιρανική πυραυλική επίθεση.

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που πύραυλος σκάει δίπλα σε αυτοκίνητο.

Απειλές Χαμενεΐ μετά την πυραυλική επίθεση: «Τα χτυπήματα θα γίνουν ισχυρότερα στο σάπιο σώμα του σιωνιστικού καθεστώτος»

Μήνυμα με ευθεία απειλή κατά του Ισραήλ απεύθυνε ο ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ λίγο μετά την πυραυλική επίθεση.

Δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν απόψε ότι σχεδόν 200 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που έγινε σε δύο κύματα, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios.

Ο στρατός είπε ότι αναχαιτίστηκε «μεγάλος αριθμός» πυραύλων. «Υπήρξε κάποιος αντίκτυπος στο κεντρικό και νότιο» Ισραήλ, είπε ο εκπρόσωπος του στρατού, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση από την πλευρά της μετέδωσε ότι το 80% των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ έπληξαν τους στόχους τους.

Πηγές προσκείμενες στον συριακό στρατό πάντως ανέφεραν στο πρακτορείο Ρόιτερς ότι η αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ κατέρριψε δεκάδες πυραύλους που πέρασαν πάνω από το συριακό έδαφος. Άλλοι μάρτυρες από τη νότια Συρία, τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο, είπαν ότι είδαν πυραύλους να καταρρίπτονται.

Ο εκπρόσωπος των IDF, Daniel Hagari, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα απαντήσει στην ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον της χώρας.

«Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα σε άμυνα και επίθεση, θα προστατεύσουμε τους πολίτες του Ισραήλ. Αυτή η επίθεση θα έχει συνέπειες. Έχουμε σχέδια και θα δράσουμε στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξουμε», δήλωσε.

