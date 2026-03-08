Μέση Ανατολή: Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί από τον πόλεμο στο Ιράν

Στο σύνολο αυτό, περιλαμβάνονται 194 παιδιά,  ανέφερε η HRANA

08 Μαρ. 2026 15:52
Τουλάχιστον 1.205 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να επιτίθενται στη χώρα το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με την οργάνωση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Activists News Agency (HRANA), που εδρεύει στις ΗΠΑ.

Το σύνολο αυτό, στο οποίο περιλαμβάνονται 194 παιδιά, αφορά τα στοιχεία έως τις 5 μ.μ. ώρα ανατολικής ακτής (ET) χθες, ανέφερε η HRANA, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των νεκρών σε αυτόν τον πόλεμο έχει ξεπεράσει τον αντίστοιχο αριθμό που καταγράφηκε στον περσινό καλοκαιρινό πόλεμο διάρκειας 12 ημερών μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της σύγκρουσης, περίπου 1.190 άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της HRANA. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται τόσο στρατιωτικοί όσο και οι άμαχοι που έχουν σκοτωθεί.

Παράλληλα, η HRANA, ανέφερε ότι από το βράδυ της Παρασκευής έως το βράδυ του Σαββάτου, ώρα Ανατολικής Ακτής (ET), αρκετές εγκαταστάσεις που προστατεύονται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου υπέστησαν ζημιές από πλήγματα.

Σε αυτές περιλαμβάνονται ένα σχολείο θηλέων στην πόλη Χομεΐν, μια ιατρική κλινική στη Ζανγκανέχ, μια κατοικία στο Εσλαμσάχρ και μια μονάδα αφαλάτωσης στο Κεσμ, ανέφερε η οργάνωση.

