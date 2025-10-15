Μέση λύση ή νέα σύγκρουση; Τι σχεδιάζει το Μαξίμου για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, τι θα γίνει με τα γραμμένα ονόματα

Σε αναζήτηση μιας «μέσης λύσης» για την εκκαθάριση και τη διαχείριση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη βρίσκεται η κυβέρνηση, με τη στρατηγική να χαράσσεται στον πρωινό καφέ του Μεγάρου Μαξίμου. Η απόφαση που ελήφθη προβλέπει ότι η τροπολογία για το ζήτημα θα κατατεθεί στη Βουλή μέσα στις επόμενες ημέρες και θα ψηφιστεί την Τρίτη.

Με βάση το νέο πλαίσιο, η ευθύνη για τη φύλαξη του μνημείου θα περάσει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η συντήρησή του θα ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. «Μετά την ψήφιση της τροπολογίας, το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην τιμή των νεκρών. Καμία διαδήλωση, καμία πολιτική εκδήλωση, τίποτα άλλο», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επιτραπεί η χρήση του χώρου για καμία μορφή διαμαρτυρίας.

Το πιο ευαίσθητο ζήτημα παραμένει τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, που έχουν γραφτεί στο μνημείο από συγγενείς. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, «ο χρόνος θα δώσει τη λύση», καθώς η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να στείλει συνεργεία για να τα σβήσουν. «Δεν θα πάει ούτε στρατός ούτε συνεργείο. Τα ονόματα θα σβηστούν σταδιακά με τον χρόνο και τις καιρικές συνθήκες», σημείωναν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως στόχος είναι να αποφευχθούν εντάσεις ή προβοκάτσιες.

Ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προβεί σε καμία «επιθετική ενέργεια», καθώς δεν θέλει να έρθει σε αντιπαράθεση με τους συγγενείς των θυμάτων. «Τα ονόματα γράφτηκαν μέσα από τον πόνο των γονιών. Η κυβέρνηση δεν αντιπαρατίθεται με πονεμένους ανθρώπους. Δεν είναι “ή εμείς ή αυτοί”. Είναι μια ενωτική κίνηση», τόνισε.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έφερε παραδείγματα από διεθνή μνημεία, όπως την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, όπου απαγορεύονται από το 1923 κάθε είδους πολιτικές εκδηλώσεις.

Κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισημάνει πως «το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ένα κενοτάφιο μεγάλης συμβολικής αξίας που χρειάζεται ξεχωριστή προστασία». Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, από την πλευρά του, προέτρεψε τον πρωθυπουργό να «δώσει χρόνο», προκειμένου το θέμα να αποφορτιστεί πολιτικά και να αντιμετωπιστεί με νηφαλιότητα.

«Ας το αποστειρώσουμε από την πολιτική επικαιρότητα», είπε ο κ. Τασούλας, τονίζοντας πως μόνο με ψυχραιμία μπορεί να βρεθεί η μορφή που όλοι θέλουν για το μνημείο.

