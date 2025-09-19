Μεσολόγγι: Σήμερα το «αντίο» στον εικονολήπτη Γιώργο Παυλάκη

Την ώρα που ο δημοσιογραφικός κόσμος καλείται να συνειδητοποιήσει το αιφνίδιο «φευγίο» του εικονολήπτη – ανταποκριτή του ΑΝΤ1, Γιώργου Παυλάκη, σήμερα Παρασκευή 19/09/2025, συγγενείς, συνεργάτες, φίλοι και όσοι τον γνώριζαν θα τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 10 το πρωί ,από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα στο Μεσολόγγι.

Ο Γιώργος Παυλάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών την Τετάρτη ενώ βρισκόταν σε ρεπορτάζ, για την λειψυδρία στη λίμνη του Μόρνου. Άφησε την τελευταία του πνοή στο κέντρο υγείας στο Λιδωρίκι, προδομένος από την καρδιά του.

Αφήνει πίσω του δυο παιδιά τη Μαρία και τον Θάνο.

