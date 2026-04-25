Μεσολόγγι: Συνελήφθη οδηγός φορτηγού μετά από τροχαίο – Οδηγούσε μεθυσμένος

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής ένας ημεδαπός άνδρας στο Μεσολόγγι, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη με φορτηγό όχημα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε αστυνομικός έλεγχος από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του φορτηγού βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθη και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.

