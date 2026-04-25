Μεσολόγγι: Συνελήφθη οδηγός φορτηγού μετά από τροχαίο – Οδηγούσε μεθυσμένος

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στο Μεσολόγγι, μετά από τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε φορτηγό υπό την επήρεια μέθης.

25 Απρ. 2026 12:24
Pelop News

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής ένας ημεδαπός άνδρας στο Μεσολόγγι, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη με φορτηγό όχημα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε αστυνομικός έλεγχος από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Εφιάλτης σε νυχτερινές κούρσες – Νεαρός απειλεί οδηγούς ταξί σε Ρυάκι και Νέο Σούλι

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του φορτηγού βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθη και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:52 Ρύθμιση 72 δόσεων στον e-ΕΦΚΑ: Ποιοι οφειλέτες μπορούν να πάρουν «ανάσα»
14:48 Μηταράκης από Δελφούς: «Σφραγίζουμε τα σύνορα, προστατεύουμε την εθνική κυριαρχία»
14:42 ΗΠΑ και Ιράν ξανά σε διπλωματικό παζάρι μέσω Πακιστάν – Οι όροι Τραμπ και η απάντηση της Τεχεράνης
14:42 Λάρισα: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη λεωφόρο Καραμανλή ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Χάρης Λυμπερόπουλος: «Το τραύμα δεν ανήκει ποτέ πραγματικά στο παρελθόν» – Μιλώντας για το «Θέλημα Θεού»
14:25 Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν κόβω μόνο μαλλί, κόβω και ανθρώπους»
14:24 Μαρινάκης από Δελφούς: «Δεν θα καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με το κόμμα του Τσίπρα» – Εκλογές το 2027
14:18 Πιερρακάκης: Το χρέος πέφτει στο 136% και η Ελλάδα μπαίνει σε νέα επενδυτική φάση
14:12 Κολυδάς για αρχές Μαΐου: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά
14:07 Σαμ Άλτμαν: Η συγγνώμη της OpenAI μετά την επίθεση με οκτώ νεκρούς σε σχολείο του Καναδά
14:00 Ελληνικό «FBI»: Η νύχτα που μπλόκαραν τα 1,15 εκατ. ευρώ στο Κιάτο – Ο τζουντόκα και ο επιχειρηματίας κοντά στην Πάτρα
13:48 Μέθανα: Το ηφαίστειο που έμεινε «σιωπηλό» 100.000 χρόνια, αλλά δεν είχε σβήσει ποτέ
13:36 Κορινθιακός: Το ξεκάθαρο μήνυμα Λέκκα για το ενδεχόμενο μεγάλου σεισμού
13:24 Θεσσαλονίκη: Με 150 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 50 – Συνελήφθη οδηγός μηχανής, πρόστιμο 7.000 ευρώ
13:18 Μητσοτάκης – Μακρόν: «Κορωνίδα» η αμοιβαία συνδρομή, «θα είμαστε στο πλευρό σας» το μήνυμα της Γαλλίας
13:12 Πάτρα: Διήμερο αφιέρωμα σε Κική Δημουλά και Κωστή Παλαμά στη Στέγη Γραμμάτων
13:00 Μουντιάλ 2026: Εισιτήριο-σοκ 2 εκατ. ευρώ για τον τελικό στη Νέα Υόρκη
12:48 Συναγερμός πριν από την αντιπυρική περίοδο: 182 αγροτοδασικές φωτιές σε λίγες ημέρες
12:38 Άγιος Δημήτριος: Το κρητικό μαχαίρι, το ραντεβού στο πάρκο και το χρονικό της δολοφονίας του 27χρονου
12:36 Στον αέρα η Παιδιατρική στη Ζάκυνθο: Αναστολή νοσηλειών για 10 ημέρες – Στο φόντο η διακομιδή βρέφους στην Πάτρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
