Μεσοποταμία: Ενας προορισμός-έκπληξη για ταξίδι στην ιστορία και τον πολιτισμό

Στα μαθητικά μας χρόνια όλοι είχαμε κάνει ένα νοερό ταξίδι στη Μεσοποταμία, διαβάζοντας για το ένδοξο παρελθόν ενός από τους σημαντικότερους τόπους στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ωστόσο, είναι αλλιώς να τα βλέπεις γραμμένα στα βιβλία και μια εντελώς διαφορετική, ανεπανάληπτη εμπειρία όταν κάνεις μια εκδρομή στα μέρη που γράφτηκαν οι πρώτες σελίδες του ανθρώπινου πολιτισμού.

Η επονομαζόμενη «γη ανάμεσα σε δύο ποτάμια», τον Τίγρη και τον Ευφράτη, εκεί όπου σήμερα είναι γεωγραφικά η νοτιοανατολική Τουρκία, είναι ένας προορισμός «έξω από το κουτί» αλλά γεμάτος εκπλήξεις για τον επισκέπτη: αρχαίες πόλεις, ιστορικοί ναοί και κάστρα, πανέμορφα τοπία, μυρωδιές και γεύσεις.

Ταξίδι στη Μεσοποταμία: Μια εκδρομή που κακώς δεν είχες σκεφτεί

Μα, καλά, τι να πάω να κάνω στην καρδιά της Ανατολίας θα σκεφτεί κάποιος που απλά δεν ξέρει τι χάνει. Η εκδρομή στη Μεσοποταμία δεν είναι ένα ακόμη ταξίδι, είναι σαν να γυρίζεις με χρονοκάψουλα αιώνες πίσω.

Στο ιστορικό Μαρτίν, με τις πολυάριθμες εκκλησίες, τα τζαμιά και τα μαυσωλεία, ξεχωρίζει το μοναστήρι του Σαφράν με την εκπληκτική θέα και η μονή του Αγίου Ανανία, που αποτελεί θρησκευτικό κέντρο των πιστών της συριακής ορθόδοξης εκκλησίας.

Στο Μιντιάτ, την «πόλη των γλωσσών και των θρησκειών» βρίσκεται το εντυπωσιακό Mor Gabriel, ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια στον κόσμο, με απαράμιλλη ομορφιά που σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό.

Εκδρομή στην Ανατολία: Περιπλάνηση στο Ντιγιαρμπακίρ, την Ούρφα και το Γκαζιαντέπ

Η Ανατολία είναι ένας ανεξερεύνητος πολιτιστικός θησαυρός που θα σε αποζημιώσει και με το παραπάνω με τα εκπληκτικά αξιοθέατά της.

Στο Ντιγιαρμπακίρ έχεις την ευκαιρία να δεις το μοναδικό τείχος της πόλης από μαύρο βασάλτη – ένα από τα καλύτερα διατηρημένα τείχη στον κόσμο, αλλά και το τεράστιο φρούριο μήκους 5.700 μέτρων, που χτίστηκε από τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Β’.

Μια εμπειρία που δεν χάνεται είναι το αρχαιολογικό μουσείο της πόλης Ούρφα (αρχαία Εδεσσα) – ένα από τα καλύτερα μουσεία της Τουρκίας, με περίπου 10.000 εκθέματα από την νεολιθική περίοδο, τις γύρω περιοχές προ-κεραμικής περιόδου ως και την οθωμανική.

Μια επίσκεψη αξίζει χωρίς δεύτερη σκέψη η βιβλική Χαρράν – μία από τις παλαιότερες κατοικημένες πόλεις στον κόσμο, αλλά και το Γκαζιαντέπ με το εκπληκτικό μουσείο Ζεύγμα (το μεγαλύτερο μουσείο ψηφιδωτών στον κόσμο) και την φημισμένη τοπική κουζίνα.

Must δραστηριότητες στη Μεσοποταμία: Τι να κάνεις οπωσδήποτε

Πέρα από τις επιβεβλημένες επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, μια οργανωμένη εκδρομή στην Μεσοποταμία σου προσφέρει μια σειρά από δυνατές συγκινήσεις, που όμοιές τους δεν συναντάς πουθενά αλλού.

Μια τέτοια είναι αναμφίβολα η κρουαζιέρα στον ποταμό Τίγρη για να θαυμάσεις από το νερό τα ερείπια της βυθισμένης πόλης Χασανκίεφ, όπως και η αντίστοιχη βόλτα με το τοπικό καραβάκι στον Ευφράτη, από όπου φαίνεται το επίσης βυθισμένο Ζεύγμα και άλλες χαμένες ελληνιστικές πόλεις.

Μερικές ακόμη δραστηριότητες που δεν πρέπει να παραλείψεις είναι:

Επίσκεψη στο Γκιοπεκλί Τεπέ , που χρονολογείται από το 10.000 πΧ και θεωρείται ο αρχαιότερος ναός που έχει βρεθεί ποτέ.

, που χρονολογείται από το 10.000 πΧ και θεωρείται ο αρχαιότερος ναός που έχει βρεθεί ποτέ. Βόλτα στο χωριό Χαλφέτι , με τα μοναδικά σε όλο τον κόσμο μαύρα τριαντάφυλλα.

, με τα μοναδικά σε όλο τον κόσμο μαύρα τριαντάφυλλα. Φωτογραφίες με θέα τον καταρράκτη για πολλά…like από το γυάλινο μπαλκόνι του Φρουρίου στο Ντιγιαρμπακίρ .

. Γευσιγνωσία στην Ούρφα με τα ομώνυμα τοπικά κεμπάπ (urfa kebab), που είναι παγκοσμίως γνωστά.

Πότε να πας στη Μεσοποταμία

Η ιδανική εποχή για ταξίδι στη Μεσοποταμία είναι η άνοιξη, ιδιαίτερα κοντά στον Απρίλιο, όταν ο καιρός είναι πιο ήπιος με ευχάριστες θερμοκρασίες που κάνουν τις βόλτες ξένοιαστες, χωρίς την έντονη ζέστη και την πολυκοσμία του καλοκαιριού.

Ειδικά, αν το συνδυάσεις με την επίσκεψή σου στις ιστορικές μονές της περιοχής, τότε οι μέρες πριν το Πάσχα (το 2026 πέφτει στις 12 Απριλίου) είναι οι καταλληλότερες ημερομηνίες για να κλείσεις εισιτήρια.

Η Ανατολία σε καλεί – Μη χάσεις την ευκαιρία

Το ταξίδι στην Ανατολία συνδυάζει ιστορία, μυσταγωγία και φυσική ομορφιά και απευθύνεται σε ταξιδιώτες που θέλουν να ζήσουν μια εμπειρία διαφορετική από τις συνηθισμένες.

Αν, λοιπόν, είσαι ένας από αυτούς, δεν έχει πολλά να σκεφτείς. Παρά μόνο να κλείσεις θέση με το Joy Tours, για μια άρτια οργανωμένη εκδρομή στην Μεσοποταμία με ένα πακέτο που τα έχει όλα.

Ετοιμάσου να πατήσεις στα χώματα των αρχαίων πολιτισμών και να ζήσεις την θρυλική ιστορία της Μεσοποταμίας σαν να είσαι μέρος της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



