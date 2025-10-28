Μεσσηνία: Σύλληψη 46χρονου για παραγωγή και διακίνηση κάνναβης

Ενας 46χρονος Έλληνας συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου 2025 σε περιοχή του δήμου Τριφυλίας, στη Μεσσηνία, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, με τη συνδρομή της Β’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα που αποκάλυψε παράνομη καλλιέργεια και επεξεργασία βιομηχανικής κάνναβης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών και στοιχείων, προέκυψε ότι ο συλληφθείς, δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή ποσοτήτων βιομηχανικής κάνναβης οι οποίες υπερβαίνουν το νόμιμο ποσοστό της ψυχοδραστικής ουσίας τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και τις οποίες απέκρυπτε με σκοπό την επεξεργασία και την περαιτέρω διακίνηση τους.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, ο 46χρονος κατείχε ειδική άδεια καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης και ήταν μοναδικός εταίρος θερμοκηπιακής μονάδας εταιρείας, στην οποία την 30.7.2025 από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μεσσηνίας, διενεργήθηκαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι, αποτελέσματα των οποίων ήταν ότι στα δείγματα, η ψυχοδραστική ουσία τετραϋδροκανναβινόλη υπερέβαινε τη νόμιμη περιεκτικότητα, για το λόγο αυτό το συγκομιζόμενο προϊόν καταστράφηκε.

Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης που διεξήχθη από τους αστυνομικούς, προέκυψε ότι η εταιρεία είχε αποκρύψει από τους υπαλλήλους του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεγάλη ποσότητα κάνναβης με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία σε μορφή σκόνης (Bubble Hash) με τη χρήση ξηρού πάγου ( μέθοδος ice water extraction) καθώς και διακίνηση της.

Ανωτέρω αστυνομικοί με τη συνδρομή αστυνομικών της Β΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, εντόπισαν τον 46χρονο, σε περιοχή του δήμου Τριφυλίας, όπου συνελήφθη, ενώ σε έρευνες που έγιναν στο θερμοκήπιο, σε βοηθητικούς χώρους, αποθήκες καθώς και στην κατοχή του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

12 φυτά κάνναβης, ύψους έως -30- εκατοστά περίπου,

ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους -55- κιλών και -918-γραμμαρίων,

ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης σε σκόνη (πασπάλι), συνολικού βάρους -1- κιλού και -374- γραμμαρίων,

2 ζυγαριές,

συσκευή πλαστικοποίησης,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

διάφορες συσκευές επεξεργασίας και παρασκευής κατεργασμένης κάνναβης και

κινητό τηλέφωνο, ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Υπολογίζεται πως θα αποκόμιζε χρηματικά οφέλη, εκτιμώμενα στα -75.000- ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

