Μετά από 2 χρόνια τέλος η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Ισραήλ

Η εντολή θα λήξει αύριο και, για πρώτη φορά σε πάνω από δύο χρόνια, δεν θα υπάρχει ενεργή «ειδική κατάσταση» στο Ισραήλ.

Μετά από 2 χρόνια τέλος η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Ισραήλ
27 Οκτ. 2025 16:43
Pelop News

Την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που είχε κηρυχθεί στο νότιο Ισραήλ πριν από περίπου δύο χρόνια, στις 7 Οκτωβρίου του 2023, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ισραέλ Κατζ.

Η «ειδική κατάσταση» στην οποία είχε τεθεί η ευρύτερη περιοχή μετά την εισβολή της Χαμάς, επέτρεψε στη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου να περιορίσει τις συγκεντρώσεις και να κλείσει περιοχές. Είχε κηρυχθεί το πρωί της 7ης Οκτωβρίου σε ολόκληρη τη χώρα, ωστόσο από τότε παρέμεινε σε ισχύ μόνο στο νότο.

Η εντολή θα λήξει αύριο και, για πρώτη φορά σε πάνω από δύο χρόνια, δεν θα υπάρχει ενεργή «ειδική κατάσταση» στο Ισραήλ.

«Αποφάσισα να υιοθετήσω τη σύσταση των IDF και να άρω, για πρώτη φορά από τις 7 Οκτωβρίου, την ειδική κατάσταση στο εσωτερικό μέτωπο», δήλωσε ο Κατζ σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι «η απόφαση αντανακλά τη νέα πραγματικότητα στον τομέα της ασφάλειας στο νότιο τμήμα της χώρας, η οποία επιτεύχθηκε χάρη στις αποφασιστικές και ισχυρές ενέργειες των ηρωικών στρατευμάτων μας κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς τα τελευταία δύο χρόνια».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:36 Αλλάζει ο καιρός την 28η Οκτωβρίου, έρχονται βροχές και πτώση της Θερμοκρασίας
19:25 Η Πάτρα του ’40, μια πόλη που έμαθε να αντέχει
19:18 Γαλάτσι: Μεγάλη ανησυχία, αυτός είναι ο 29χρονος που εξαφανίστηκε
19:12 Έβγαλε πιστόλι σε μπαρ και απείλησε γυναίκα, συνελήφθη!
19:05 «Hotel και food management» με βάση το Αίγιο: Θα γίνει ξανά μια ακαδημαϊκή πόλη
18:53 «Την έριξε κάτω στο δρόμο και πέρασε με το αυτοκίνητο από πάνω της», μαρτυρίες σοκ για την 40χρονη στο Κορωπί
18:42 Γυναίκα 27 ετών βίαζε για περίπου ένα μήνα 10χρονο παιδί!
18:33 ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις νέες προφυλακίσεις, ελεύθεροι ο λογιστής και ο πατέρας του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος
18:25 Στα 10,74 δισ. δολάρια η αξία του deal Τουρκίας-Βρετανίας για την προμήθεια 20 Eurofighter
18:15 Η διαρροή 180 εκατ. κωδικών πρόσβασης χρηστών της Gmail, πως θα ανακαλύψετε εάν παραβιάστηκε ο λογαριασμός σας
18:05 «Καμπανάκι» του ΔΝΤ για το χρέος των ΗΠΑ-Ξεπερνά Ιταλία και Ελλάδα
18:03 Ο λαϊκισμός επιβάλλει καθημερινά τη δημόσια συζήτηση!
17:57 Νύφη στο Αζερμπαϊτζάν αυτοκτόνησε μετά τον γάμο της! ΦΩΤΟ
17:56 Στην Άγκυρα ο Στάρμερ, θα συναντηθεί με τον Ερντογάν
17:52 Τραμπ: Υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, το αποκάλυψε ο ίδιος, αλλά δεν είπε τον λόγο
17:47 Αύξηση οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιούλιο
17:45 Γιατί συναντήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στη Μαδρίτη ο Δ. Γιαννόπουλος;
17:37 Τι είπε η Ράνια Τζίμα για την κόρη της
17:35 «Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», μεγάλη ανησυχία για βεντέτα στην Κρήτη
17:30 Τι είπε ο Γεωργιάδης για τον χρόνο εξυπηρέτησης στα νοσοκομεία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ