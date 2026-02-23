Μετά την Ύδρα, γυρίσματα του Μπραντ Πιτ στη Νέα Μάκρη – Πότε και σε ποια σημεία θα κινηθεί το συνεργείο

Μετά την Ύδρα, όπου πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα γυρίσματα, η παραγωγή της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ μεταφέρεται στη Νέα Μάκρη. Η διεθνής δραματική παραγωγή «The Riders», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τιμ Γουίντον, συνεχίζει τα γυρίσματά της στην Αττική, με σχετική άδεια που έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια».

Σύμφωνα με τα έγγραφα της εταιρείας παραγωγής OneFor, τα γυρίσματα στη Νέα Μάκρη θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 11 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου. Τα βασικά σημεία λήψεων περιλαμβάνουν το ξενοδοχείο Nireus, τον Ναυτικό Όμιλο Νέας Μάκρης και τμήμα της Λεωφόρου Ποσειδώνος, καθώς και τη διαδρομή από το Nireus μέσω της οδού Αεροπορίας έως τη Λεωφόρο Μαραθώνος.

Για ορισμένες σκηνές προβλέπονται ολιγόλεπτες στάσεις κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών έξω από το ξενοδοχείο και τον Ναυτικό Όμιλο, με την ευθύνη της ρύθμισης να αναλαμβάνει προσωπικό της παραγωγής. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως σε σκηνή με όχημα (ταξί) εν κινήσει, δεν θα υπάρξει διακοπή της κυκλοφορίας.

Στην αίτηση προς τον Δήμο Μαραθώνα επισημαίνεται ότι το συνεργείο θα αριθμεί περίπου 200 άτομα. Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύεται για τη λήψη μέτρων ασφαλείας, την ενημέρωση κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, καθώς και για την αποκατάσταση του χώρου μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων.

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, προβλέπεται ακόμη και τεχνική παρέμβαση στη διαδρομή των γυρισμάτων, με αντικατάσταση λαμπτήρων από ειδικευμένο προσωπικό, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της κινηματογραφικής παραγωγής.

Η Ελλάδα συνεχίζει έτσι να αποτελεί σκηνικό μεγάλων διεθνών παραγωγών, με τη νέα ταινία του Μπραντ Πιτ να αξιοποιεί τόσο νησιωτικά τοπία όσο και περιοχές της Αττικής για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

