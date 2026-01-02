Μετά το αλκοτέστ και για τα πατίνια οι 6+1 προτάσεις για την κυκλοφορία

Στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο ευρύτερων ελέγχων, η Τροχαία εισήγαγε αλκοτέστ και στους οδηγούς σε πατίνια. Μάλιστα, σε μία γυναίκα επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ καθώς όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ το ηλεκτρικό πατίνι απομακρύνθηκε με γερανό.

Το περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόβλημα που τα τελευταία χρόνια οξύνεται. Σε αυτό το πλαίσιο μέτρα που εφαρμόζονται με επιτυχία στο εξωτερικό, βάζοντας φρένο στα φαινόμενα της επικίνδυνης οδήγησης και της άναρχης στάθμευσης των πατινιών, προβάρουν η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και άλλες μεγαλουπόλεις της χώρας που αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα.

«Η θεσμοθέτηση απλώς νέων κανόνων μέσω του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) δεν αρκεί», συμφωνούν συγκοινωνιολόγοι και εκπαιδευτές οδήγησης, επισημαίνοντας ότι «απαιτείται αυστηροποίηση της αστυνόμευσης και θέσπιση επιπλέον μέτρων, κυρίως για τη στάθμευση και την κυκλοφορία των πατινιών».

Ήδη η κυβέρνηση προωθεί διά νόμου τη μεταφορά της αρμοδιότητας για τα ΕΠΗΟ (ηλεκτρικά πατίνια, σκούτερ, ποδήλατα κ.ά.) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πάντως, στο «πρόβλημα» των πατινιών, οι ειδικοί συμφωνούν ότι δεν υπάρχει «μία λύση», αλλά ένας συνδυασμός μέτρων. Μάλιστα, ορισμένοι υποδεικνύουν μερικές ρεαλιστικές προτάσεις, από αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζονται σε Ρώμη, Παρίσι, Βαρκελώνη, Κοπεγχάγη κ.λπ.

Οι 6+1 προτάσεις

1. Καθορισμός χώρων στάθμευσης (parking zones): Κάθε δήμος θα πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία ειδικών σημείων – ζωνών στάθμευσης «μόνο για πατίνια», με ειδική σήμανση και ψηφιακή καταγραφή. Αυτό γίνεται ήδη στο Παρίσι και τη Ρώμη. Στις δύο πόλεις, εάν το πατίνι δεν σταθμεύσει στον ειδικό χώρο στάθμευσης, δεν ολοκληρώνεται – τερματίζεται η διαδρομή του στην εφαρμογή! Αυτό σημαίνει ότι η πιστωτική κάρτα του χρήστη που το… εγκατέλειψε συνεχίζει να χρεώνεται κανονικά.

2. Ρύθμιση ταχύτητας και περιοχών κυκλοφορίας: Απαιτείται ο σαφής καθορισμός περιοχών με αυτόματο περιορισμό της ταχύτητας, όπως π.χ. τα 6 -10 km/h όταν το πατίνι κινείται σε πεζόδρομους ή τα 20 km/h όταν βρίσκεται σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. Στη Ρώμη υπάρχει ειδική λωρίδα με ξεχωριστή σήμανση για τα οχήματα μικροκινητικότητας, τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να κινούνται στο δεξιό τμήμα του οδοστρώματος.

3. No-ride zones: Πρόκειται για την καθιέρωση «απαγορευμένων περιοχών» όπου τα πατίνια απλώς «δεν θα λειτουργούν»! Τέτοιες «απαγορευμένες περιοχές» υπάρχουν ήδη σε Βαρκελώνη, Παρίσι και Κοπεγχάγη. Η ακινησία εξασφαλίζεται μέσω του GPS/«γεωφράχτη» – μια εικονική γεωγραφική περίμετρο, που ορίζεται γύρω από μια φυσική τοποθεσία (π.χ. γύρω από έναν αρχαιολογικό χώρο, όπως η Ακρόπολη, μια παιδική χαρά κ.λπ.). Όταν μια συσκευή με GPS tracker, όπως αυτή που διαθέτει το πατίνι, παραβιάσει τα όρια αυτής της «εικονικής περιοχής», ενεργοποιείται μια ειδοποίηση που προειδοποιεί τον χρήστη για «απαγόρευση εισόδου».

4. Εντατικοί έλεγχοι και πρόστιμα: Τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, τα δημοτικά αστυνομικά όργανα ή τα ειδικά συνεργεία, που θα συγκροτηθούν για τον συστηματικό έλεγχο της κυκλοφορίας και στάθμευσης των πατινιών στον αστικό ιστό, θα επιβάλλουν δύο ειδών πρόστιμα:

Στις περιπτώσεις της αντικανονικής στάθμευσης, εκτός των προκαθορισμένων από τους δήμους πάρκινγκ πατινιών.

Όταν οι χρήστες των πατινιών κάνουν «επικίνδυνη χρήση», παραβιάζοντας τις σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ (ανάποδη κίνηση στον δρόμο, επικίνδυνα σλάλομ κ.λπ.).

Μάλιστα, θα μπορεί να υπάρχει κοινό σύστημα καταγραφής των παραβάσεων για εταιρείες μίσθωσης πατινιών και αναβάτες.

5. Συνεργασία με τις εταιρείες: Οι εταιρείες ενοικίασης πατινιών θα πρέπει να υποχρεώνονται να διατηρούν συνεργεία «επανατοποθέτησης των πατινιών» στα θεσμοθετημένα σημεία στάθμευσης μέσα στην πόλη, ώστε να μην «ξεχειλίζουν» τα πεζοδρόμια.

Επίσης, θα πρέπει να καθιερωθεί η υποχρεωτική άδεια λειτουργίας ανά εταιρεία, με συγκεκριμένο όριο αριθμού οχημάτων (πατινιών) προς ενοικίαση. Επίσης, θα μπορούσε να προβλεφθεί η ύπαρξη αριθμού κυκλοφορίας για κάθε πατίνι.

6. Παιδεία και ενημέρωση: Στο πλαίσιο της πρόληψης των ατυχημάτων θα πρέπει να «τρέξουν» καμπάνιες για την οδική συμπεριφορά των αναβατών των πατινιών και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη βασική ασφάλειά τους, με κορωνίδα τη χρήση κράνους.

Επίσης, θα πρέπει να γίνονται μαθήματα ορθής χρήσης των πατινιών και να προβάλλονται αντίστοιχα ενημερωτικά βίντεο μέσω των εφαρμογών ενοικίασής τους.

+1. Υποδομές: Αντί για απαγορεύσεις, λύση με στόχο την ενίσχυση της μικροκινητικότητας θα αποτελούσε η διάθεση περισσότερων λωρίδων αποκλειστικά για ποδήλατα και πατίνια, με ευθύνη των συναρμόδιων υπουργείων, των περιφερειών και των δήμων.

Πηγή: έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

