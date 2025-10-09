Μετάδοση του παιχνιδιού Έσπερος Καλλιθέας-ΑΕ Γλαύκου Έσπερου

Διαδικτυακά θα μεταδοθεί το παιχνίδι που θα παίξει το Σάββατο 11 Οκτωβρίου η νεοφώτιστη στη National League 1, ΑΕ Γλαύκου Έσππερου, με τον Έσπερο Καλλιθέας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Το σχετικό post της Ένωσης έχει ως εξής:

«Μετά την νικηφόρο πρεμιέρα η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας ταξιδεύει στην Αθήνα, όπου θα δοκιμαστεί στην Καλλιθέα κόντρα στον ιστορικό Έσπερος Καλλιθέας, με στόχο να συνεχίσει αήττητη διπλασιάζοντας τις νίκες της. Το παιχνίδι για την 2η Αγωνιστική του Β΄ Ομίλου της National League 1 θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Καλλιθέας “Έσπερος” με ώρα έναρξης τις 6 το απόγευμα (18:00 και όχι 17:00) και θα υπάρχει ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση από το κανάλι της Hellenic BasketBall Federation στο You Tube»

