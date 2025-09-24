Μεταμόρφωση Σωτήρος: Η... εικονική πλατεία - «Πνίγονται» από τη σκόνη οι περίοικοι - Αυτοψία της «Π»

Στην περιοχή της Μεταμορφώσεως Σωτήρος, η πλατεία και οι πεζόδρομοι που φαίνονται στα χαρτιά και τις επίσημες αποφάσεις του Δήμου Πατρέων, δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα!

Στην πράξη, ο χώρος έχει μεταβληθεί σε ανοιχτό πάρκινγκ για δεκάδες οχήματα και χωμάτινη αλάνα, στερώντας από την κοινότητα έναν χώρο που θα έπρεπε να προσφέρει ασφάλεια, παιχνίδι και ανάπαυση. Οι κάτοικοι παλεύουν εδώ και δύο δεκαετίες για την οριοθέτηση και τη διαμόρφωση της πλατείας, αλλά η αδράνεια των δημοτικών αρχών και οι διαρκείς αναβολές έχουν αφήσει τον χώρο απροστάτευτο, με σοβαρές συνέπειες για την καθημερινότητά τους.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε έντονα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, καθώς η αυξημένη κυκλοφορία αυτοκινήτων, λόγω παρακείμενου χώρου εστίασης, έχει μετατρέψει την πλατεία σε μόνιμο χώρο στάθμευσης. Η σκόνη που σηκώνεται από τα κινούμενα οχήματα καλύπτει τα πάντα: μπαλκόνια, πεζοδρόμια, ακόμα και εσωτερικούς χώρους σπιτιών. Η ατμόσφαιρα γεμίζει μικροσωματίδια που εισπνέουν καθημερινά τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι κάτοικοι με αναπνευστικά προβλήματα, πολλαπλασιάζοντας τον κίνδυνο για την υγεία τους. Μία γειτόνισσα αναφέρει: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά μας να παίξουν· η σκόνη γεμίζει τα σπίτια και φοβόμαστε για την υγεία τους».

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Οι κίνδυνοι για τα παιδιά είναι άμεσοι και εμφανείς: τρέχουν ανάμεσα στα αυτοκίνητα, παίζουν μπάλα ή ποδήλατο σε έναν χώρο που δεν διαθέτει κανένα στοιχείο ασφάλειας. Οι γονείς πρέπει να επιτηρούν συνεχώς τα παιδιά τους για να αποφευχθούν ατυχήματα, ενώ οι ηλικιωμένοι αποφεύγουν τις βόλτες και οι κάτοικοι με προβλήματα υγείας περιορίζουν την παρουσία τους στο σπίτι.

Η προσβασιμότητα στις κατοικίες έχει επίσης υποστεί σοβαρές επιπτώσεις. Τα αυτοκίνητα καταλαμβάνουν θέσεις μπροστά από εισόδους και γκαράζ, αναγκάζοντας τους κατοίκους να παρκάρουν μακριά ή να περιορίζουν τη μετακίνησή τους. Οι προσπάθειες να συζητήσουν με οδηγούς για πιο προσεκτική στάθμευση συχνά καταλήγουν σε εντάσεις και λεκτικές αντιπαραθέσεις, εντείνοντας την καθημερινή πίεση.

Η αυθαίρετη ασφαλτόστρωση παρακείμενου χωματόδρομου από ιδιώτες, χωρίς άδεια, επιδείνωσε την κατάσταση, αφού πολλαπλασιάστηκαν τα οχήματα που σταθμεύουν αυθαίρετα στην υπό διαμόρφωση πλατεία.

Παρά τις τεχνικές μελέτες και τις αποφάσεις που οριοθετούν τη μορφολογία της πλατείας και καθορίζουν τα υψόμετρα, η επίσημη απάντηση του Δήμου είναι ότι το έργο «δεν μπορεί να ενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα σύντομα». Ετσι, η πλατεία παραμένει εικονική στον χάρτη, ενώ η πραγματικότητα πλήττει την καθημερινότητα των κατοίκων και εκθέτει σε κίνδυνο τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και όσους αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα. Ως πότε;

