Μεθυσμένος χτύπησε και τραυμάτισε ηλικιωμένο στην Θεσσαλονίκη

Ηλικιωμένο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, χτύπησε και τραυμάτισε μεθυσμένος οδηγός που συνελήφθη, το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς.

Ο 31 ετών άνδρας, σε κατάσταση εμφανούς μέθης, επιτέθηκε στον 79χρονο, τον οποίο δεν γνώριζε, χτυπώντας τον με τα χέρια, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Το θύμα διακομίσθηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

