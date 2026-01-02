Μεθυσμένος χτύπησε και τραυμάτισε ηλικιωμένο στην Θεσσαλονίκη
Ο 31χρονος μεθυσμένος άνδρας, επιτέθηκε σε 79χρονο, τον οποίο δεν γνώριζε, στη Θεσσαλονίκη.
Ηλικιωμένο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, χτύπησε και τραυμάτισε μεθυσμένος οδηγός που συνελήφθη, το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς.
Ο 31 ετών άνδρας, σε κατάσταση εμφανούς μέθης, επιτέθηκε στον 79χρονο, τον οποίο δεν γνώριζε, χτυπώντας τον με τα χέρια, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί στο κεφάλι.
Το θύμα διακομίσθηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
