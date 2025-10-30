Μέτρα θωράκισης απέναντι στη λειψυδρία: Ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε το έργο «Εύρητος» -Σχέδιο 2,5 δισ. ευρώ για τη θωράκιση της Αττικής

Ένα τεράστιο πρόγραμμα έργων ύψους 2,5 δισ. ευρώ παρουσίασε η κυβέρνηση, με στόχο την ασφαλή τροφοδοσία της Αττικής και την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει δημόσια, ενώ ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου παρουσίασε τους επτά άξονες του στρατηγικού σχεδίου, με αιχμή το έργο «Εύρυτος».

30 Οκτ. 2025 12:36
Pelop News

Στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσιάστηκε το νέο εθνικό σχέδιο διαχείρισης νερού, που φιλοδοξεί να θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια απέναντι στην κλιματική κρίση και τη λειψυδρία.
Το σχέδιο, ύψους 2,5 δισ. ευρώ, εντάσσεται σε επτά άξονες στρατηγικής δράσης και περιλαμβάνει μεγάλα έργα υποδομής, θεσμικές μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα.

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, τόνισε ότι το νερό «είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό», υπογραμμίζοντας πως η ΕΥΔΑΠ ανήκει κατά 51% στο Ελληνικό Δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.

«Αναλογιζόμαστε το βάρος της ευθύνης των αποφάσεων που λαμβάνουμε σήμερα. Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει δημόσια εταιρεία και το νερό θα παραμείνει ποιοτικό και φθηνό για όλους τους πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι το εμβληματικό έργο του σχεδίου είναι ο “Εύρυτος” — η μερική εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, που θα εξασφαλίσει την επάρκεια νερού στην Αττική για τις επόμενες δεκαετίες. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2029.

Οι 7 άξονες δράσης για τη διαχείριση του νερού

– Μεγάλα έργα κατά της λειψυδρίας στην Αττική — με συνδυασμό γεωτρήσεων, αξιοποίηση του βοιωτικού ρου του Κηφισού, μείωση διαρροών και ενημέρωση των καταναλωτών.
– Γεωγραφική επέκταση ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ — με ενιαία ευθύνη ύδρευσης και άρδευσης και απορρόφηση μικρότερων παρόχων για πιο αποτελεσματική διαχείριση.
– Θεσμική ενίσχυση ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ — με εκσυγχρονισμό λειτουργιών και μισθολογική ευελιξία στα ευρωπαϊκά πρότυπα.
– Ενίσχυση ρυθμιστικού πλαισίου — με ρόλο-κλειδί στη ΡΑΑΕΥ και αυστηρούς κανόνες για την ανάκτηση κόστους και την ασφάλεια τροφοδοσίας.
– Αναδιάρθρωση των ΔΕΥΑ — για εξυγίανση, ενοποίηση και αποτελεσματικότερη λειτουργία, με εποπτεία και έλεγχο βιωσιμότητας.
– Αντιμετώπιση προβλημάτων στα νησιά — με 151 έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σε πάνω από 40 νησιά, ύψους 320 εκατ. ευρώ.
– Εξασφάλιση τεχνικής βοήθειας — για αναδιοργάνωση των παρόχων, βελτίωση των υπηρεσιών και διασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας.

Ο Σταύρος Παπασταύρου σημείωσε ότι το νέο σχέδιο ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας και εξασφαλίζει την επάρκεια ύδρευσης για πάνω από το 50% του πληθυσμού της Ελλάδας.

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα διαθεσιμότητας νερού. Με αυτά τα έργα, εξασφαλίζουμε ότι δεν θα ξαναζήσουμε φαινόμενα λειψυδρίας και ανασφάλειας», τόνισε ο υπουργός.

Το έργο “Εύρυτος” και οι συνοδευτικές δράσεις θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, με στόχο ένα βιώσιμο, ανθεκτικό και δημόσιο σύστημα διαχείρισης νερού για τις επόμενες δεκαετίες.
