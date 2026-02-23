Μεξικό: Τουρίστες εγκλωβισμένοι και πτήσεις ακυρώνονται μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» – Βίαια αντίποινα σε 12 πολιτείες

Κλιμακώνεται η βία στο Μεξικό μετά την επιχείρηση εξουδετέρωσης του βαρόνου των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο». Τουρίστες ζητούν απομάκρυνση από περιοχές που θυμίζουν «εμπόλεμη ζώνη», ενώ οι αρχές μιλούν για σημαντικό πλήγμα στα καρτέλ.

23 Φεβ. 2026 13:36
Pelop News

Σκηνικό γενικευμένης αναταραχής επικρατεί σε πολλές περιοχές του Μεξικού, μετά τον θάνατο του διαβόητου αρχηγού του Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG), Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», κατά τη διάρκεια επιχείρησης των μεξικανικών δυνάμεων ασφαλείας.

Στο θέρετρο Πουέρτο Βαγιάρτα, Αμερικανοί τουρίστες δηλώνουν εγκλωβισμένοι, ζητώντας απομάκρυνση από μια κατάσταση που, όπως περιγράφουν, παραπέμπει σε «εμπόλεμη ζώνη». Πολλές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Air Canada, η United Airlines και η American Airlines, έχουν ακυρώσει πτήσεις προς το Χαλίσκο, ενώ κυβερνήσεις, όπως των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, καλούν τους υπηκόους τους να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια.

Επιχείρηση ειδικών δυνάμεων και βαριά όπλα

Σύμφωνα με το μεξικανικό Υπουργείο Άμυνας, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από ειδικές δυνάμεις του στρατού με τη συνδρομή αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας και της Εθνοφρουράς. Οι αρχές ανακοίνωσαν την κατάσχεση βαρέος οπλισμού, ακόμη και εκτοξευτών πυραύλων.

Κατά την επίσημη εκδοχή, στρατιωτικό προσωπικό δέχθηκε πυρά από μέλη του καρτέλ και ανταπέδωσε, με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ενόπλων και τον τραυματισμό άλλων. Ο Οσεγκέρα φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά και να υπέκυψε κατά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο. Δύο ακόμη άτομα συνελήφθησαν.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λίβιτ χαρακτήρισε τον «Ελ Μέντσο» κορυφαίο στόχο στη μάχη κατά της διακίνησης φαιντανύλης, επισημαίνοντας ότι για τη σύλληψή του είχε προκηρυχθεί αμοιβή 15 εκατ. δολαρίων από τις αμερικανικές αρχές.

Αντίποινα και παράλυση σε 12 πολιτείες

Αναλυτές κάνουν λόγο για οργανωμένα αντίποινα του καρτέλ, που ξεπερνούν το επίπεδο ενός «κύματος βίας» και θυμίζουν συντονισμένη επιχείρηση αποσταθεροποίησης. Σε τουλάχιστον 12 πολιτείες καταγράφηκαν πύρινα οδοφράγματα, πυρπολήσεις οχημάτων, επιθέσεις σε καταστήματα και τραπεζικά υποκαταστήματα, καθώς και διακοπές συγκοινωνιών.

Η βία επεκτάθηκε και σε περιοχές με διεθνή προβολή, όπως η Γκουανταλαχάρα – μία από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA – προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την εικόνα της χώρας.

Το προφίλ του «Ελ Μέντσο»

Ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες ξεκίνησε ως καλλιεργητής μαριχουάνας στη Μιτσοακάν και εξελίχθηκε σε ηγέτη ενός από τα ισχυρότερα και πιο βίαια καρτέλ της χώρας. Το CJNG διακινούσε κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνες και φαιντανύλη προς τις ΗΠΑ, ενώ κατηγορείται και για διακίνηση μεταναστών.

Το καρτέλ έγινε διαβόητο για τη χρήση drones με εκρηκτικούς μηχανισμούς και για επιθέσεις κατά δυνάμεων ασφαλείας, όπως η κατάρριψη στρατιωτικού ελικοπτέρου το 2015. Η δράση του εντάθηκε μετά την αποδυνάμωση άλλων καρτέλ, με αποτέλεσμα να κυριαρχήσει στο εμπόριο φαιντανύλης.

Η μεξικανική κυβέρνηση κάνει λόγο για «ιστορική επιτυχία» στη μάχη κατά των ναρκωτικών. Ωστόσο, η έκταση και η ένταση των αντιποίνων δείχνουν ότι η σύγκρουση με το οργανωμένο έγκλημα παραμένει σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο.

