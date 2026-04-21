Μεξικό: Τραγωδία στις πυραμίδες Τεοτιουακάν ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία στο Μεξικό, καθώς στον πολυσύχναστο αρχαιολογικό χώρο των Πυραμίδων του Τεοτιουακάν, έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς έξω από την Πόλη του Μεξικού. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας άνδρας άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας μία γυναίκα από τον Καναδά και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμη, πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει.

El tirador de #Teotihuacán sometió a los turistas en la Pirámide de la Luna, luego ejecutó a una mujer y le disparó a 3 víctimas más pic.twitter.com/yCHrlYKSuS — Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) April 20, 2026



Έρευνες για το περιστατικό

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Μεξικού ανέφερε ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα. Μέχρι στιγμής, το καναδικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Τεοτιουακάν, που σημαίνει «τόπος όπου γεννήθηκαν οι θεοί», αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προϊσπανικές πόλεις της Μεσοαμερικής και σημαντικό πολιτιστικό κέντρο της αρχαιότητας. Προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο, γεγονός που καθιστά το συμβάν ιδιαίτερα ανησυχητικό για την ασφάλεια των τουριστών στην περιοχή.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα κίνητρα του δράστη και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η επίθεση.

