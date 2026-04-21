Ενας άνδρας άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας μία γυναίκα από τον Καναδά και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμη

Μεξικό: Τραγωδία στις πυραμίδες Τεοτιουακάν ΒΙΝΤΕΟ
21 Απρ. 2026 10:40
Pelop News

Τραγωδία στο Μεξικό, καθώς στον πολυσύχναστο αρχαιολογικό χώρο των Πυραμίδων του Τεοτιουακάν, έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς έξω από την Πόλη του Μεξικού. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας άνδρας άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας μία γυναίκα από τον Καναδά και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμη, πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτονήσει.


Έρευνες για το περιστατικό

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Μεξικού ανέφερε ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα. Μέχρι στιγμής, το καναδικό υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο για το περιστατικό.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Τεοτιουακάν, που σημαίνει «τόπος όπου γεννήθηκαν οι θεοί», αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προϊσπανικές πόλεις της Μεσοαμερικής και σημαντικό πολιτιστικό κέντρο της αρχαιότητας. Προσελκύει κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο, γεγονός που καθιστά το συμβάν ιδιαίτερα ανησυχητικό για την ασφάλεια των τουριστών στην περιοχή.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα κίνητρα του δράστη και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η επίθεση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ