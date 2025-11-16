Μεξικό: Βίαια επεισόδια διαδηλωτών με Αστυνομία και 120 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η πρωτεύουσα του Μεξικού στις διαδήλωσεις κατά της εγκληματικότητας και της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα ασφάλειας, με αποτέλεσμα περίπου 100 αστυνομικοί και 20 διαδηλωτές να τραυματιστούν.

Κινητοποιήσεις οργανώθηκαν σε διάφορες πόλεις του Μεξικού από το «Κίνημα του Σομπρέρο» – το οποίο είχε ιδρύσει ο πρόσφατα δολοφονημένος δήμαρχος της Ουρουαπάν, Κάρλος Μάνσο, που φημιζόταν για τον αγώνα του εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος – και από φορείς της νεολαίας.

Κατά την άφιξη των διαδηλωτών έξω από το προεδρικό μέγαρο, ορισμένοι κουκουλοφόροι έριξαν τα μεταλλικά φράγματα που είχε τοποθετήσει η αστυνομία γύρω από αυτό και επιτέθηκαν με πέτρες στους αστυνομικούς. Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να απωθήσουν το πλήθος.

Οι αρχές διέταξαν έρευνα σχετικά με καταγγελία για βιαιοπραγία αστυνομικών σε βάρος δημοσιογράφου της εφημερίδας La Jornada.

Riot in Mexico City was finally pushed back by a huge army of police on Saturday. Rioters can be seen bl**died and crying for medical help. This is Mexico under President Sheinbaum who is friendly to the cartel. This is why the US needs a closed border.pic.twitter.com/iatMpmZuuu — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) November 16, 2025



Πειρατικές σημαίες «One Piece» και σομπρέρο

Αρκετοί διαδηλωτές φορούσαν σομπρέρο που θύμιζαν εκείνο που συνήθιζε να φορά ο Κάρλος Μάνσο, ο δήμαρχος της Ουρουαπάν στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), ο οποίος δολοφονήθηκε την 1η Νοεμβρίου. Ο Μάνσο είχε γίνει γνωστός για την εκστρατεία του με στόχο την πάταξη της εγκληματικότητας.

Πανό που έγραφαν «Είμαστε όλοι Κάρλος Μάνσο» εμφανίστηκαν δίπλα στην εμβληματική πειρατική σημαία της ιαπωνικής σειράς «One Piece», η οποία έχει γίνει σύμβολο σε κινητοποιήσεις νέων παγκοσμίως – από τη Μαδαγασκάρη έως τις Φιλιππίνες και το Περού.

«Αυτή είναι μια από τις πιο διεφθαρμένες κυβερνήσεις που είχαμε ποτέ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η Βαλεντίνα Ραμίρες. «Είναι μια διεφθαρμένη ναρκοκυβέρνηση που θέλει να υπερασπιστεί τους διεφθαρμένους και τα καρτέλ αντί για τον λαό», είπε αυτή η φοιτήτρια που συμμετείχε στη διαδήλωση.

