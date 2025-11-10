«Μη με λες Αφεντικό»: Η θεατρική ομάδα του ΟΤΕ Πάτρας επιστρέφει με γέλιο και σάτιρα στις «Γραμμές Τέχνης»

Με πολύ χιούμορ και ανατροπές επιστρέφει η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας, παρουσιάζοντας τη νέα της παραγωγή «Μη με λες Αφεντικό». Ένα έργο που βάζει στο μικροσκόπιο την ανθρώπινη συμπεριφορά και τα παιχνίδια εξουσίας, με σκηνοθεσία του Ηλία Αναστασόπουλου.

10 Νοέ. 2025 12:50
Pelop News

Η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων & Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας ανεβάζει το έργο «Μη με λες Αφεντικό».

Προσαρμογή κειμένου: Μίλτος Σπυρόπουλος

Σε σκηνοθεσία Ηλία Αναστασόπουλου

Ο σκηνοθέτης αναφέρει για το έργο: «Πόσο εύκολα ένας διαμορφωμένος χαρακτήρας αλλάζει; Πόσο δύσκολο είναι να αλλάξεις συνήθειες; Αλλάζουν οι άνθρωποι; Οι απαντήσεις επί σκηνής με πολύ χιούμορ και άφθονο γέλιο…..»

Παίζουν με την σειρά που εμφανίζονται οι ηθοποιοί:

Κίμωνας (μπράβος): Κίμωνας Τασσόπουλος

Πατέρας: Ηλίας Αναστασόπουλος

Λιάνα: Ηλιάνα Βουλδή

Μίλτος Σπυρόπουλος (Αφεντικό): Μίλτος Σπυρόπουλος

Σπύρος (μπράβος): Σπύρος Λαμπρόπουλος

Αστυνομικός – Πάστορας: Κώστας Σπυρόπουλος

Απόστολος Παπανδρέου (λογιστής): Απόστολος Παπανδρέου

Βιβή (καμαριέρα): Βιβή Σεραφή

Άννα Σπυροπούλου ( Κόρη): Άννα Κοκκίνου

Αδελφή Πουλακίδα: Χαρά Μαργαρίτη

Αδελφή Πουλακίδα: Μαρία Μητροπούλου

Βασιλική: Βασιλική Αδαμοπούλου

Τζίνα Σπυροπούλου: Τζίνα Δημητρίου

Δρ. Τασσόπουλος: Ανδρέας Τασσόπουλος

Σκηνοθεσία: Ηλίας Αναστασόπουλος

Φωτισμοί: Ηλίας Αναστασόπουλος,  Μίλτος Σπυρόπουλος

Σκηνικά: Μαρία  Μητροπούλου, Χαρά Μαργαρίτη

Αφίσα: Χαρά Μαργαρίτη

Επιμέλεια προγραμμάτων- ΜΜΕ- Επικοινωνία- Ψηφιακά μέσα: Σπυριδούλα Γεωργίου, Ηλίας Αναστασόπουλος, Νίκη Καραβούλια

 Θα ανέβουν έξι παραστάσεις στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης» της Πάτρας, στις 14, 15, 16 Νοεμβρίου 2025 και την επόμενη εβδομάδα , στις 21, 22, 23 Νοεμβρίου 2025.

Ώρες παραστάσεων, 21:15 Παρασκευή,   20:30 Σάββατο – Κυριακή.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: more.com και στο 6983682970
