«Μη με λες Αφεντικό»: Η θεατρική ομάδα του ΟΤΕ Πάτρας επιστρέφει με γέλιο και σάτιρα στις «Γραμμές Τέχνης»

Η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων & Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας ανεβάζει το έργο «Μη με λες Αφεντικό».

Προσαρμογή κειμένου: Μίλτος Σπυρόπουλος

Σε σκηνοθεσία Ηλία Αναστασόπουλου

Ο σκηνοθέτης αναφέρει για το έργο: «Πόσο εύκολα ένας διαμορφωμένος χαρακτήρας αλλάζει; Πόσο δύσκολο είναι να αλλάξεις συνήθειες; Αλλάζουν οι άνθρωποι; Οι απαντήσεις επί σκηνής με πολύ χιούμορ και άφθονο γέλιο…..»

Παίζουν με την σειρά που εμφανίζονται οι ηθοποιοί:

Κίμωνας (μπράβος): Κίμωνας Τασσόπουλος

Πατέρας: Ηλίας Αναστασόπουλος

Λιάνα: Ηλιάνα Βουλδή

Μίλτος Σπυρόπουλος (Αφεντικό): Μίλτος Σπυρόπουλος

Σπύρος (μπράβος): Σπύρος Λαμπρόπουλος

Αστυνομικός – Πάστορας: Κώστας Σπυρόπουλος

Απόστολος Παπανδρέου (λογιστής): Απόστολος Παπανδρέου

Βιβή (καμαριέρα): Βιβή Σεραφή

Άννα Σπυροπούλου ( Κόρη): Άννα Κοκκίνου

Αδελφή Πουλακίδα: Χαρά Μαργαρίτη

Αδελφή Πουλακίδα: Μαρία Μητροπούλου

Βασιλική: Βασιλική Αδαμοπούλου

Τζίνα Σπυροπούλου: Τζίνα Δημητρίου

Δρ. Τασσόπουλος: Ανδρέας Τασσόπουλος

Σκηνοθεσία: Ηλίας Αναστασόπουλος

Φωτισμοί: Ηλίας Αναστασόπουλος, Μίλτος Σπυρόπουλος

Σκηνικά: Μαρία Μητροπούλου, Χαρά Μαργαρίτη

Αφίσα: Χαρά Μαργαρίτη

Επιμέλεια προγραμμάτων- ΜΜΕ- Επικοινωνία- Ψηφιακά μέσα: Σπυριδούλα Γεωργίου, Ηλίας Αναστασόπουλος, Νίκη Καραβούλια

Θα ανέβουν έξι παραστάσεις στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης» της Πάτρας, στις 14, 15, 16 Νοεμβρίου 2025 και την επόμενη εβδομάδα , στις 21, 22, 23 Νοεμβρίου 2025.

Ώρες παραστάσεων, 21:15 Παρασκευή, 20:30 Σάββατο – Κυριακή.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: more.com και στο 6983682970

