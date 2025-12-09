Μια διαφορετική εικόνα από τα μπλόκα: Αγρότες στο Κάτω Νευροκόπι έκαναν έκπληξη γενεθλίων σε αστυνομικό ΒΙΝΤΕΟ

Μακριά από τις εικόνες έντασης, στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας αγρότες και αστυνομικοί έστειλαν ένα διαφορετικό μήνυμα συνύπαρξης, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή αλληλεγγύης στο τελωνείο Εξοχής.

09 Δεκ. 2025 13:35
Pelop News

Μια ανθρώπινη και συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας, δείχνοντας ότι στα αγροτικά μπλόκα δεν κυριαρχούν μόνο οι εντάσεις, αλλά και στιγμές απλής ανθρώπινης συνύπαρξης.

Στο τελωνείο Εξοχής, όπου βρίσκονται παρατεταγμένα τα τρακτέρ των αγροτών, η συμβίωση αγροτών και αστυνομικών κυλά διαφορετικά από όσα είδαμε το προηγούμενο διάστημα σε άλλα σημεία της χώρας. Σε μια κλειστή κοινωνία όπως αυτή του Κάτω Νευροκοπίου, οι δύο πλευρές βρίσκονται καθημερινά στον ίδιο χώρο, χωρίς αντιπαραθέσεις.

Οι αγρότες μάλιστα προχώρησαν σε μια απρόσμενη αλλά ιδιαίτερα ζεστή κίνηση, κάνοντας δώρο μια τούρτα έκπληξη στην υποδιοικήτρια αστυνομικό που υπηρετεί στο μπλόκο και είχε τα γενέθλιά της. Η μικρή γιορτή στήθηκε επιτόπου, με όλους να συμμετέχουν στη στιγμή.

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι, θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να την ευχαριστήσουν για τη διαρκή παρουσία της και για το γεγονός ότι βρίσκεται πάντα κοντά τους, φροντίζοντας για την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Μια εικόνα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα πρόσφατα επεισόδια σε άλλες περιοχές της χώρας και αναδεικνύει τον ανθρώπινο παράγοντα πίσω από τα μπλόκα.

