Αλλαγή στο κοινοβουλευτικό χρονοδιάγραμμα αποφάσισε η Διάσκεψη των Προέδρων, καθώς η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής της 17ης Δεκεμβρίου απαιτεί την παρουσία του πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες.

Μία ημέρα νωρίτερα η συζήτηση του Προϋπολογισμού στη Βουλή λόγω της Συνόδου Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων
27 Νοέ. 2025 13:29
Pelop News

Σε μεταβολή του αρχικού προγραμματισμού οδηγείται η Βουλή, καθώς η συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 μετατίθεται κατά μία ημέρα νωρίτερα. Η απόφαση συνδέεται άμεσα με τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δυτικών Βαλκανίων, που ορίστηκε για τις 17 Δεκεμβρίου και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ευρωπαϊκή πορεία των χωρών της περιοχής.

Η Σύνοδος θεωρείται καθοριστική, καθώς αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της περιοχής αλλά και ζητήματα σταθερότητας στα Δυτικά Βαλκάνια — παράγοντες που καθιστούν απαραίτητη την παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού.

Με βάση τη νεότερη απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, η συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό μετατίθεται κατά μία ημέρα νωρίτερα. Αντί για το διάστημα 13–17 Δεκεμβρίου, η Ολομέλεια θα συνεδριάσει από τις 12 έως τις 16 του μήνα. Η αλλαγή εξασφαλίζει ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορέσει να συμμετάσχει χωρίς χρονικούς περιορισμούς στις κρίσιμες διαβουλεύσεις της Συνόδου.

Παρότι επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα της Βουλής, το θεσμικό πλαίσιο παραμένει ανέπαφο, καθώς διατηρείται το προβλεπόμενο πενθήμερο συζήτησης επί του Προϋπολογισμού.

