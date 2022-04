Μια ματιά στο… Midfield της Basket League

Η κανονική διάρκεια της Basket League οδεύει προς το τέλος της, ο Προμηθέας φουλάρει για μια θέση στην 4άδα, ο Απόλλων εξασφάλισε την παραμονή του και κρυφοκοιτάζει και το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα και ο νεαρός σπουδαστής αθλητικής δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας Αντώνης Παναγόπουλος μοιράστηκε μαζί μας τις σκέψεις του για το φινάλε του πρωταθλήματος. Αναλυτικά το άρθρο που μας έστειλε:

Μπαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν και αγαπημένο για τους λάτρεις των σεναρίων, ήδη πολλοί έχουν αρχίσει να επικεντρώνονται στη μάχη για το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας και για την αποφυγή του υποβιβασμού. Και την αγωνιστική που πέρασε, ξεκαθάρισαν αρκετά. H νίκη του Ολυμπιακού επί του «αιώνιου» αντιπάλου στο ΟΑΚΑ ξεκαθάρισε πολλά σε σχέση με το πρώτο σκέλος, ενώ στη μάχη της «ουράς», οι δύο συνεχόμενες νίκες του Απόλλωνα κόντρα σε Λαύριο και Περιστέρι, ξέμπλεξαν οριστικά τους «μελανόλευκους» από οποιοδήποτε σενάριο υποβιβασμού και αφήνουν τον Ιωνικό με τον Ηρακλή να… κονταροχτυπηθούν στη Νίκαια, στην ύστατη προσπάθεια να αποφύγουν το μοιραίο.

Προμηθέας: In Conner we trust

Θα μπορούσε ο Προμηθέας να χάσει την 3η θέση και τον άτυπο τίτλο του «Best of the rest» της κανονικής περιόδου; Θεωρητικά ναι. Ειδικά αν κρίνουμε από το τελευταίο διάστημα, που η ομάδα του Ηλία Ζούρου αγκομαχά, όχι για να κερδίσει, αλλά για να συμπληρώσει δωδεκάδα και να προπονηθεί σε φυσιολογικές συνθήκες. Καταλαβαίνει κανείς το ποσοτικό πρόβλημα που υπάρχει στους «Αχαιούς», μετά τους τραυματισμούς των Γκίκα, Ρέι και Χαντ, όταν για να κερδίσουν τον ουραγό Ιωνικό, χρειάζονται έναν Αγραβάνη να σπάει…στοιχειωμένα ρεκόρ, τα οποία δεν είχαν πλησιαστεί καν τα τελευταία χρόνια και έναν Γκραντ να ακολουθεί τον Έλληνα forward, περνώντας κι αυτός το…κατώφλι της ζώνης του «λυκόφωτος». Μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη συγκυρία, οι «Προμηθείς» αντέδρασαν και εκτός παρκέ, με μια από τις πιο λαμπερές μεταγραφές της ιστορίας τους. Σαφώς και ανήκει σε αυτή την κατηγορία ο Κόνερ Φράνκαμπ, ένας γκαρντ με απίστευτα επιθετικά χαρίσματα, που φέτος πήρε και το «βάπτισμα του πυρός» στην Ευρωλίγκα, φορώντας τη φανέλα της Ζενίτ, αγωνιζόμενος υπό τις οδηγίες του Τσάβι Πασκουάλ και όντας βασικότατο γρανάζι στο rotation των Ρώσων. Είναι παίκτης που μπορεί να γυρίσει το φύλλο και να κουβαλήσει τους Πατρινούς, τώρα που μοιάζουν ευάλωτοι; Οι συστάσεις του και η αλματώδης πρόοδός του αυτό δείχνουν. Μένει όμως να φανεί και στην πράξη και φυσικά πρέπει να μην υπάρξουν άλλες αναποδιές και άλλοι τραυματισμοί. Πάντως, με τα τωρινά δεδομένα, η ομάδα του Ηλία Ζούρου, φαίνεται πως θα είναι αυτή που θα κόψει 3η το «νήμα».

Η «κοιλιά» του Κολοσσού, η βελτίωση της ΑΕΚ και η… εκτόξευση της Λάρισας

Αν υπήρχε ένας άνθρωπος που να έλεγε πριν από τρεις μήνες (συγκεκριμένα πριν τον αγώνα του Απόλλωνα με την Λάρισα στην Περιβόλα), ότι η ομάδα του Φώτη Τακιανού, η οποία τότε είχε ρεκόρ 1-7, θα φάνταζε Απρίλη μήνα ένα εκ των φαβορί για οχτάδα (και όχι για φιλική συμμετοχή σε αυτή) και θα αποτελούσε την πιο «Fun to Watch» ομάδα της Basket League, ελάχιστοι θα τον έπαιρναν στα σοβαρά. Να όμως, που στη Θεσσαλία, με ενορχηστρωτή τον έμπειρο Έλληνα τεχνικό, διαδραματίζεται ένα μικρό μπασκετικό θαύμα. Η Λάρισα, όχι απλά αυτά τη στιγμή βαδίζει προς τα Play Offs, με 8 νίκες στα τελευταία 10 ματς, αλλά βάσει momentum, μοιάζει ικανή να βρεθεί ακόμα και στην πρώτη εξάδα, με τις…πύλες της Ευρώπης να ανοίγουν διάπλατα για αυτή. Τι άλλαξε; Η προσθήκη του Μούντι στο «1» και του Μάριτς στο «5» έδωσαν στους Θεσσαλούς, ακριβώς τα συστατικά που τους έλειπαν. Ο Αμερικανός με all around εμφανίσεις και γεμάτη στατιστική, έχει ομορφύνει την περιφέρεια, ο Κροάτης έχει πλαισιώσει άριστα τον Κρουμπάλι στη γραμμή των ψηλών, την ίδια ώρα που ο Χάντσον, από την αρχή της σεζόν, συνεχίζει να αποτελεί μια από τις αιχμές του δόρατος. Ο Φώτης Τακιανός, παίρνοντας την -προβληματική- πρώτη ύλη και βάζοντας τα δικά του λιθαράκια, καταφέρε να «δέσει» αρμονικά το ρόστερ του, να βρει χημεία από παιχνίδι σε παιχνίδι και να οδηγήσει ένα από τα φαβορί για υποβιβασμό σε νίκες μέσα σε δύσκολες έδρες (Νίκαια, Περιβόλα, Λαύριο, Ιβανώφειο, Περιστέρι). Το «στοίχημα» είναι αν θα αντέξει μέχρι τέλους. Ο γράφων δεν θεωρεί πως αυτή τη στιγμή είναι πιθανό να χαλάσει αυτή η μαγιά.

Μιας και ορμώμενοι από τους Λαρισαίους παίρνουμε μια καλή πάσα, πάμε στους Ροδίτες. Ο Κολοσσός, θα μπορούσε να πει κανείς πως ήταν η Λάρισα του Α’ γύρου. Ομάδα δομημένη με τις αρχές του Ηλία Καντζούρη, πολύ στιβαρό και πειθαρχημένο μπάσκετ, εξαιρετικές επιλογές ξένων (Φλόιντ, Μομίροφ, Ποτ, Ουίλιαμς). Η ομάδα της Ρόδου θα μπει στα Play Offs, έχοντας ως προίκα την εκπληκτική πορεία του πρώτου μισού, θα δώσει και μάχη ενδεχομένως για να έχει και το πλεονέκτημα έδρας, όμως η πραγματικότητα είναι πως τον τελευταίο μήνα έχει κάνει «κοιλιά». Φάνηκε αυτό στην ήττα από την ΑΕΚ μέσα στο κλειστό της Καλλιθέας, επισφραγίστηκε με την αναπάντεχη ήττα στο κλειστό του «Πλάτωνα» από την… επτάδα του Ιωνικού. Ο Καντζούρης έχει την προπονητική ευστροφία και την δυνατότητα να φορμάρει την ομάδα του όταν φτάσει η κρίσιμη στιγμή, οπότε μένει να φανεί εάν η… ανάκαμψη θα έρθει, κάτι που άρχισε να διαφαίνεται με την νίκη επί του Προμηθέα την Κυριακή.