Μία οχιά δάγκωσε στο γήπεδο ποδοσφαιριστή!

Ο 29χρονος «αρχηγός» του Αστέρα Σταυρού, Νίκος Μόσχος , την ώρα που πήγε στη βρύση για να πιει νερό δέχτηκε το δάγκωμα από το φίδι που βρισκόταν στο σημείο

Μία οχιά δάγκωσε στο γήπεδο ποδοσφαιριστή!
30 Σεπ. 2025 21:34
Pelop News

Αυτό και εάν είναι απίστευτο περιστατικό. Μιλάμε για αυτό που συνέβη στη Λαμία με ποδοσφαιριστή να μεταφέρεται στο νοσοκομείο μετά από δάγκωμα οχιάς κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Διαιτησία: Από το Ζάλτσμπουργκ στο γήπεδο Προαστείου ο διεθνής πατρινός βοηθός!

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο 29χρονος «αρχηγός» του Αστέρα Σταυρού Νίκος Μόσχος, την ώρα που πήγε στη βρύση για να πιει νερό δέχτηκε το δάγκωμα από το φίδι που βρισκόταν στο σημείο.

Αμέσως ο νεαρός αμυντικός διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λαμίας όπου του χορηγήθηκε αντίδοτο και θα μείνει για παρακολούθηση, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται καλή και σταθερή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:04 Καιρός: Έτσι θα κινηθεί η κακοκαιρία Πέμπτη-Παρασκευή, που και πως θα είναι έντονα τα φαινόμενα
21:54 Οδηγούσε στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και δεν έβαλε μυαλό! Τη 2η φορά συνελήφθη
21:43 Νετανιάχου: Εκανε αλλαγές της «τελευταίας στιγμής» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα αιφνιδιάζοντας τις αραβικές χώρες
21:34 Μία οχιά δάγκωσε στο γήπεδο ποδοσφαιριστή!
21:24 Alco: Το 53% δηλώνει ότι δεν θα ωφεληθεί από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ
21:07 Επιστήμονες από την Πάτρα στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Επιτροπής για την παιδική κακοποίηση
20:51 Η ειρωνεία του Τραμπ σε Πούτιν: «Είσαι χάρτινη τίγρης;»
20:41 Εκδήλωση και ετήσιο μνημόσυνο για τον αδικοχαμένο Δημήτρη Καλογερόπουλο
20:30 Παπαδόπουλος: Η Δυτική Ελλάδα διπλασίασε τις εξαγωγές της, από το 10,3% το 2014 έφτασε στο 23%
20:29 Το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια: Κέρδη εκατομμυρίων, ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού φερόμενος αρχηγός, Κοκλώνης: «Δεν εμπλέκομαι εγώ»
20:20 Μεγάλη απώλεια, «έσβησε» η κυτταρολόγος Ιωάννα (Βάνα) Δαγδελένη-Φλογερά
20:09 Η Ολύμπια οδός στηρίζει τον Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος»
20:00 Πάτρα – Υπόθεση «ΠΡΩΤΟ»: Βαριές καμπάνες για απιστία
19:50 Καιρός (01/10/2025): Τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι προβλέψεις της ΕΜΥ για τη Δυτική Ελλάδα
19:43 Στέλεχος της Χαμάς: Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα αγνοεί τα συμφέροντα των Παλαιστινίων
19:33 Στην τελική ευθεία το Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ 2025
19:26 Η κατάθεση Μπισμπίκη: «Κατέβηκα κάτω και διαπίστωσα ότι υπήρχαν υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα»
19:23 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων για το Έργο DigiWest
19:14 Τ. Πετρόπουλος στον Peloponnisos FM: «Σχέδιο αναβάθμισης του αθλητισμού από τον Δήμο Πατρέων»
19:00 Μπαίνει «κόφτης» στις αποσπάσεις των Αστυνομικών – Μπαίνουν κριτήρια και περιορισμοί στις μετακινήσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 30/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ