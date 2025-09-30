Μία οχιά δάγκωσε στο γήπεδο ποδοσφαιριστή!

Αυτό και εάν είναι απίστευτο περιστατικό. Μιλάμε για αυτό που συνέβη στη Λαμία με ποδοσφαιριστή να μεταφέρεται στο νοσοκομείο μετά από δάγκωμα οχιάς κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Διαιτησία: Από το Ζάλτσμπουργκ στο γήπεδο Προαστείου ο διεθνής πατρινός βοηθός!

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο 29χρονος «αρχηγός» του Αστέρα Σταυρού Νίκος Μόσχος, την ώρα που πήγε στη βρύση για να πιει νερό δέχτηκε το δάγκωμα από το φίδι που βρισκόταν στο σημείο.

Αμέσως ο νεαρός αμυντικός διακομίστηκε στο νοσοκομείο Λαμίας όπου του χορηγήθηκε αντίδοτο και θα μείνει για παρακολούθηση, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται καλή και σταθερή.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



