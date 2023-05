Σε αναφορά τους τον περασμένο Μάρτιο, επιστήμονες της Microsoft υποστήριξαν – ούτε λίγο ούτε πολύ – πως σε ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε καταγράφεται πιο κοντά στη τεχνητή γενική νοημοσύνη, γνωστή με τη συντομογραφία A.G.I. Πρόκειται για τη δυνατότητα μιας μηχανής να λειτουργεί και πράττει όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος.

Στα πειράματά τους με μια νέα έκδοση του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης GPT-4, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο ChatGPT, οι ειδικοί του τεχνολογικού κολοσσού έθεσαν έναν γρίφο, που όπως αναφέρουν απαιτεί μια διαισθητική κατανόηση του φυσικού κόσμου. «Έχουμε ένα βιβλίο, εννέα αυγά, έναν φορητό υπολογιστή, ένα μπουκάλι και ένα καρφί. Μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις πως να στοιβάξω το ένα πάνω από το άλλο σταθερά», ήταν το ερώτημα που του έθεσαν.

Όπως αναφέρει η New York Times, η απάντηση του συστήματος προκάλεσε τεράστια εντύπωση στους επιστήμονες της Microsoft, η οποία έχει επενδύσει περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη του ChatGPT από την OpenAI: «Βάζουμε πρώτα το βιβλίο, στη συνέχεια τοποθετούμε τα αυγά σε τρεις σειρές με απόσταση μεταξύ τους. Φροντίστε να μη τα σπάσετε. Τοποθετήστε ακολούθως πάνω στα αυγά τον φορητό υπολογιστή με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω και το πληκτρολόγιο προς τα πάνω. Το μέγεθος του φορητού υπολογιστή θα ταιριάζει με αυτό του βιβλίου και η άκαμπτη και επίπεδη επιφάνειά του θα παρέχει μια σταθερή πλατφόρμα για το επόμενο στρώμα».

Η έξυπνη πρόταση έκανε τους ερευνητές να αναρωτηθούν εάν έγιναν μάρτυρες ενός νέου είδους τεχνητής νοημοσύνης. Η Microsoft έγινε η πρώτη εταιρεία που δημοσίευσε μια έκθεση με έναν τόσο τολμηρό ισχυρισμό, πυροδοτώντας έντονες συζητήσεις στον κόσμο της τεχνολογίας: Δημιουργείται ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης παρόμοιο με την ανθρώπινη νοημοσύνη; Ή μήπως ο ισχυρισμός μερικών από τους σπουδαιότερων μυαλών της τεχνολογικής βιομηχανίας ήταν αποτέλεσμα της καλπάζουσας φαντασίας;

Ο Πίτερ Λι, επικεφαλής της έρευνας της Microsoft, δήλωσε πως «αρχικά ήμουν πολύ επιφυλακτικός – Και αυτό εξελίχθηκε σε ένα αίσθημα απογοήτευσης, ενόχλησης, ενδεχομένως και φόβου». «Σκέφτεσαι: Από που στο καλό προήλθε αυτό;». Η ερευνητική αναφορά είχε τίτλο «Σπίθες Τεχνητής Γενικής Νοημοσύνης» και ασχολείται με το κεντρικό θέμα πάνω στο οποίο εργάζονται – και φοβούνται – εδώ και δεκαετίες οι ειδικοί τεχνητής νοημοσύνης: Αν δημιουργηθεί μια μηχανή που μπορεί να λειτουργεί όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος ή ακόμα καλύτερα από αυτόν, τότε ο κόσμος θα αλλάξει μια για πάντα.

Researchers at Microsoft published a provocative paper claiming AI technology shows the ability to understand the way people do. Such technology could change the world. It could also be dangerous.

