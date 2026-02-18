Microsoft: Επενδύσεις 50 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης στον «Παγκόσμιο Νότο» έως το 2030

Η Microsoft δεσμεύτηκε να επενδύσει 50 δισεκατομμύρια δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας (2030) για την προώθηση και ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) σε χώρες του «Παγκόσμιου Νότου», όπως ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο του India AI Impact Summit 2026 στο Νέο Δελχί, όπου κορυφαία στελέχη τεχνολογικών κολοσσών συναντήθηκαν με ηγέτες από διάφορες χώρες για να συζητήσουν το μέλλον της AI.

Ο όρος «Παγκόσμιος Νότος» αναφέρεται σε αναπτυσσόμενες, αναδυόμενες οικονομίες και χώρες με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα, κυρίως στο νότιο ημισφαίριο του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων περιοχών της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής, της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας, καθώς και ορισμένων χωρών της Ωκεανίας.

Η επένδυση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Microsoft να ενισχύσει την παρουσία της σε ταχέως αναπτυσσόμενες ψηφιακές αγορές. Ενδεικτικά, πέρσι η εταιρεία ανακοίνωσε επενδύσεις 17,5 δισ. δολαρίων στην Ινδία, μία από τις μεγαλύτερες δεσμεύσεις της σε μεμονωμένη αγορά, με στόχο την ενίσχυση υποδομών cloud, data centers και δεξιοτήτων AI.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο παγκόσμιων συζητήσεων για την ισότιμη πρόσβαση, την ψηφιακή σύγκλιση και την αποφυγή περαιτέρω διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος μεταξύ Βορρά και Νότου.

