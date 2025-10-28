Microsoft και OpenAI ενισχύουν τη συνεργασία τους: Στρατηγική συμφωνία 135 δισ. δολαρίων

Η Microsoft προχώρησε σε μια νέα στρατηγική συμφωνία με την OpenAI, δημιουργό του ChatGPT, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025. Η συμφωνία επιτρέπει στην OpenAI να μετασχηματιστεί σε εταιρεία δημοσίου συμφέροντος, ενώ η Microsoft αποκτά μερίδιο 27%, αξίας 135 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας τη θέση της στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανακοίνωση οδήγησε σε άνοδο 4% στη μετοχή της Microsoft, όπως φαίνεται στο finance card above, καθώς η αγορά βλέπει τη συμφωνία ως προάγγελο πιθανής μελλοντικής εισαγωγής της OpenAI στο χρηματιστήριο. Παράλληλα, η Microsoft εξασφάλισε συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών cloud computing μέσω της πλατφόρμας Azure, αξίας 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στην OpenAI.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Microsoft παραιτήθηκε από το δικαίωμα πρώτης άρνησης για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, επιτρέποντας στην OpenAI να διευρύνει τις συνεργασίες της με άλλους τεχνολογικούς παρόχους. Επιπρόσθετα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft στα μοντέλα και προϊόντα της OpenAI παρατείνονται έως το 2032, αντί για το 2030 που προέβλεπε η προηγούμενη συμφωνία, εξασφαλίζοντας πρόσβαση ακόμη και σε περίπτωση επίτευξης τεχνητής γενικής νοημοσύνης (AGI) από την OpenAI.

Η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία των δύο εταιρειών, με την Microsoft να παραμένει βασικός πάροχος υποδομών τεχνητής νοημοσύνης μέσω της Azure, ενώ η OpenAI εξασφαλίζει χρηματοοικονομική υποστήριξη και υπολογιστική ισχύ για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων ΤΝ.

