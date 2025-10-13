Microsoft: Τι αλλάζει από αύριο Τρίτη για τους χρήστες των Windows

Aπό αύριο Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, η Microsoft βάζει οριστικό τέλος στην τεχνική υποστήριξη και τις ενημερώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος Windows 10, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή για εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι υπολογιστές που θα συνεχίσουν να λειτουργούν με το λογισμικό αυτό δεν θα λαμβάνουν κρίσιμες διορθώσεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο παραβιάσεων ασφαλείας και κακόβουλων επιθέσεων. Η Microsoft συνιστά στους χρήστες να προχωρήσουν σε αναβάθμιση στα Windows 11, η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν για τα περισσότερα νεότερα συστήματα.

Ποιοι επηρεάζονται και ποιες επιλογές υπάρχουν

Τα Windows 10 παραμένουν εγκατεστημένα σε περίπου 43% των υπολογιστών παγκοσμίως, δηλαδή σε εκατοντάδες εκατομμύρια συσκευές.

Για όσους δεν μπορούν να αναβαθμίσουν, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα Extended Security Updates (ESU), που παρατείνει τις ενημερώσεις ασφαλείας έως τον Οκτώβριο του 2026.

Στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη, η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Εκτός ΕΟΖ, το κόστος ανέρχεται σε 30 δολάρια ετησίως ανά συσκευή για ιδιώτες και 61 δολάρια για εταιρικές εγκαταστάσεις.

Το πρόγραμμα παρέχει μόνο κρίσιμες επιδιορθώσεις, χωρίς τεχνική υποστήριξη ή νέες λειτουργίες.

Ανησυχίες για την ασφάλεια και τη συμβατότητα

Η Microsoft επισημαίνει ότι η χρήση ενός λειτουργικού χωρίς ενεργή υποστήριξη εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας, καθώς οι συσκευές θα είναι εκτεθειμένες σε ιούς, ransomware και άλλες μορφές κακόβουλου λογισμικού.

Ο Γιούσουφ Μέντι, επικεφαλής μάρκετινγκ της εταιρείας, προειδοποίησε πως «η μη αναβάθμιση μπορεί να αφήσει τα συστήματα ανεπαρκώς προστατευμένα», ενώ σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν μη υποστηριζόμενο λογισμικό ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα συμμόρφωσης με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Ορισμένοι αναλυτές εκφράζουν ανησυχία ότι η παύση υποστήριξης θα οδηγήσει σε πρόωρη αντικατάσταση υπολογιστών, αυξάνοντας τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Ο Νέιθαν Πρόκτορ, επικεφαλής της αμερικανικής οργάνωσης PIRG, χαρακτήρισε την απόφαση «πλήγμα για τους καταναλωτές και το περιβάλλον», υπογραμμίζοντας ότι «οι χρήστες αξίζουν τεχνολογία που διαρκεί».

Η Microsoft, από την πλευρά της, υπενθυμίζει ότι τα Windows 10 κυκλοφορούν ήδη εδώ και δέκα χρόνια και έχουν λάβει εκατοντάδες ενημερώσεις και βελτιώσεις, επισημαίνοντας ότι η μετάβαση στα Windows 11 είναι η ασφαλέστερη και πιο βιώσιμη επιλογή για τους χρήστες.

