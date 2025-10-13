Microsoft: Τι αλλάζει από αύριο Τρίτη για τους χρήστες των Windows

Τερματίζονται οι ενημερώσεις ασφαλείας για εκατομμύρια υπολογιστές. Oι διαθέσιμες επιλογές και το κόστος παράτασης

Microsoft: Τι αλλάζει από αύριο Τρίτη για τους χρήστες των Windows
13 Οκτ. 2025 8:22
Pelop News

Aπό αύριο Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, η Microsoft βάζει οριστικό τέλος στην τεχνική υποστήριξη και τις ενημερώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος Windows 10, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή για εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι υπολογιστές που θα συνεχίσουν να λειτουργούν με το λογισμικό αυτό δεν θα λαμβάνουν κρίσιμες διορθώσεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο παραβιάσεων ασφαλείας και κακόβουλων επιθέσεων. Η Microsoft συνιστά στους χρήστες να προχωρήσουν σε αναβάθμιση στα Windows 11, η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν για τα περισσότερα νεότερα συστήματα.

Ποιοι επηρεάζονται και ποιες επιλογές υπάρχουν

Τα Windows 10 παραμένουν εγκατεστημένα σε περίπου 43% των υπολογιστών παγκοσμίως, δηλαδή σε εκατοντάδες εκατομμύρια συσκευές.

Για όσους δεν μπορούν να αναβαθμίσουν, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα Extended Security Updates (ESU), που παρατείνει τις ενημερώσεις ασφαλείας έως τον Οκτώβριο του 2026.

  • Στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη, η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.
  • Εκτός ΕΟΖ, το κόστος ανέρχεται σε 30 δολάρια ετησίως ανά συσκευή για ιδιώτες και 61 δολάρια για εταιρικές εγκαταστάσεις.

Το πρόγραμμα παρέχει μόνο κρίσιμες επιδιορθώσεις, χωρίς τεχνική υποστήριξη ή νέες λειτουργίες.

Ανησυχίες για την ασφάλεια και τη συμβατότητα

Η Microsoft επισημαίνει ότι η χρήση ενός λειτουργικού χωρίς ενεργή υποστήριξη εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ασφαλείας, καθώς οι συσκευές θα είναι εκτεθειμένες σε ιούς, ransomware και άλλες μορφές κακόβουλου λογισμικού.

Ο Γιούσουφ Μέντι, επικεφαλής μάρκετινγκ της εταιρείας, προειδοποίησε πως «η μη αναβάθμιση μπορεί να αφήσει τα συστήματα ανεπαρκώς προστατευμένα», ενώ σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν μη υποστηριζόμενο λογισμικό ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα συμμόρφωσης με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

Ορισμένοι αναλυτές εκφράζουν ανησυχία ότι η παύση υποστήριξης θα οδηγήσει σε πρόωρη αντικατάσταση υπολογιστών, αυξάνοντας τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Ο Νέιθαν Πρόκτορ, επικεφαλής της αμερικανικής οργάνωσης PIRG, χαρακτήρισε την απόφαση «πλήγμα για τους καταναλωτές και το περιβάλλον», υπογραμμίζοντας ότι «οι χρήστες αξίζουν τεχνολογία που διαρκεί».

Η Microsoft, από την πλευρά της, υπενθυμίζει ότι τα Windows 10 κυκλοφορούν ήδη εδώ και δέκα χρόνια και έχουν λάβει εκατοντάδες ενημερώσεις και βελτιώσεις, επισημαίνοντας ότι η μετάβαση στα Windows 11 είναι η ασφαλέστερη και πιο βιώσιμη επιλογή για τους χρήστες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:37 ΝΟΠ: Επιστροφή δυο παικτών ενόψει της μάχης με τα Χανιά
11:34 Τασούλας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη: «Να αποστειρωθεί ο διάλογος από την πολιτική επικαιρότητα»
11:32 Σε θετικό πρόσημο «άνοιξε» η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου
11:30 Πάτρα: «Το έπος του ’40», επετειακή έκθεση στο Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ
11:30 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα 13,2 μονάδων για τη ΝΔ – Αρνητικοί οι πολίτες σε ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά
11:25 Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα» την Τετάρτη στο «Πολύεδρο»
11:24 Απεργία στις 14 Οκτωβρίου: «Νεκρώνουν» οι μετακινήσεις σε όλη τη χώρα: Ποιοι συμμετέχουν και πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
11:21 Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου προκηρύσσει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Απάντηση στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης»
11:20 Επίσημη έναρξη του έργου MARKATO στην Πάτρα ΦΩΤΟ
11:17 Χανιά: 15χρονη σε κώμα μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη η μητέρα της
11:16 Cine Cabaret: The Show στην Πάτρα
11:14 Γάζα: Απελευθερωθήκαν και οι υπόλοιποι 13 όμηροι ΒΙΝΤΕΟ
11:12 Πάτρα: Για 7 παραστάσεις η «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη
11:10 Μητσοτάκης: «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει συμβολικό βάρος – να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του»
11:07 Ανάσα ρευστότητας για τη Θεσσαλία: Νέο Ταμείο Μικροδανείων έως 25.000 ευρώ για πληγείσες επιχειρήσεις
11:07 Πάτρα: Εργαστήρι Υποκριτικής στο «Μηχανουργείο» από τον Γεράσιμο Ντάβαρη
11:04 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πήρε εξιτήριο: «Όλα καλά, νιώθω καλύτερα» ΒΙΝΤΕΟ
11:01 Πάτρα: 55χρονος κατηγορείται από κόρες και ανιψιές για ασέλγεια
10:56 «Ορφανή» χασισοφυτεία δίπλα στην Πατρών – Τριπόλεως
10:56 Μακρόν: Η ειρήνη γίνεται πιο εφικτή για το Ισραήλ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ