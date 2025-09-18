Μικρές αποδράσεις για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου-Προτάσεις και τιμές

Οι τιμές για τα καταλύματα ξεκινούν απο 70-80 ευρώ το δίκλινο και φτάνουν ακόμα και τα 150 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο καταλύματος.

Μικρές αποδράσεις για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου-Προτάσεις και τιμές
18 Σεπ. 2025 11:08
Pelop News

Απομένουν 40 μέρες για την αργία της 28ης Οκτωβρίου  η οποία φέτος προσφέρει μια καλή αφορμή για ολιγοήμερες αποδράσεις.

Με τον καιρό να παραμένει σχετικά ήπιος και τη φύση να φορά τα φθινοπωρινά της χρώματα, αρκετοί επιλέγουν προορισμούς  να κλείσουν από τώρα κοντά στις μεγάλες πόλεις ή πιο ορεινές περιοχές που συνδυάζουν ιστορία, παράδοση και φυσική ομορφιά.

Ορεινοί προορισμοί με φθινοπωρινό χρώμα

Τα Ζαγοροχώρια παραμένουν σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων, προσφέροντας πεζοπορικές διαδρομές και μοναδική αρχιτεκτονική. Η διαμονή σε απλό δωμάτιο με πρωινό κυμαίνεται γύρω στα €60-€80 τη βραδιά, ενώ τα ξενοδοχεία 3-4 αστέρων ανεβαίνουν στα €110-€140. Για πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες, οι σουίτες και τα boutique καταλύματα μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα €200-€250+.

Αντίστοιχα, το Πήλιο, με τα παραδοσιακά του χωριά, προσελκύει επισκέπτες που αναζητούν τοπία με έντονη φθινοπωρινή παλέτα, ενώ τα Καλάβρυτα αποτελούν επίσης δημοφιλή επιλογή με το ιστορικό τους βάρος και τον οδοντωτό σιδηρόδρομο να προσφέρουν μια ξεχωριστή εμπειρία.

Αστικά κέντρα με ιστορική και πολιτιστική αξία

Όσοι προτιμούν πιο αστικό περιβάλλον στρέφονται σε πόλεις όπως το Ναύπλιο, που συνδυάζει ρομαντική ατμόσφαιρα με αξιοθέατα όπως το Παλαμήδι. Η διαμονή σε απλά ξενοδοχεία και πανσιόν κυμαίνεται στα €45-€80/βράδυ, ενώ για πιο άνετες επιλογές (3-4 αστέρων) οι τιμές φτάνουν τα €100-€120. Οι πιο πολυτελείς επιλογές ξεκινούν από τα €140+. Εναλλακτικά, μέσω Airbnb ή μικρών ενοικιαζόμενων μπορούν να βρεθούν δωμάτια από ~ €17 τη βραδιά, κυρίως εκτός κέντρου.

Στα Ιωάννινα, η λίμνη Παμβώτιδα και το νησάκι τους δίνουν έναν ξεχωριστό χαρακτήρα, ενώ η Θεσσαλονίκη παραμένει διαχρονικά ελκυστική για σύντομες εξορμήσεις, προσφέροντας πλούσιες γαστρονομικές επιλογές και ζωντανό ρυθμό.

Θάλασσα για τους πιο τολμηρούς

Παρά τον Οκτώβριο, αρκετοί ταξιδιώτες αναζητούν ακόμα προορισμούς με θαλασσινή αύρα. Η Μάνη, με τους πέτρινους πύργους και την άγρια γοητεία της, κερδίζει έδαφος, ενώ τα κοντινά νησιά Σπέτσες και Ύδρα αποτελούν κλασική επιλογή για μικρή απόδραση χωρίς αυτοκίνητο. Στη Χαλκιδική, οι τιμές παραμένουν πιο προσιτές, με πολλά καταλύματα να προσφέρουν προσφορές λόγω εκτός σεζόν.

Αυξημένη κίνηση στα τουριστικά καταλύματα

Οι κρατήσεις για το τριήμερο είναι ήδη αυξημένες, με τους δημοφιλέστερους προορισμούς να παρουσιάζουν υψηλή πληρότητα. Οι τιμές κυμαίνονται ανάλογα με τον προορισμό και την κατηγορία διαμονής, ωστόσο η γενική εικόνα δείχνει ότι η ζήτηση έχει ανεβάσει ελαφρώς τα κόστη.

Ειδικοί του τουρισμού συνιστούν στους ταξιδιώτες να οργανώσουν έγκαιρα το πρόγραμμά τους, να προτιμήσουν κοντινές αποδράσεις ώστε να αποφύγουν πολύωρες μετακινήσεις και να εκμεταλλευτούν τοπικές εκδηλώσεις που συνδέονται με τον εορτασμό της εθνικής επετείου.

 
