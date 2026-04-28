Μικρή άνοδο και αναμονή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Η προσοχή των αναλυτών παραμένει καθηλωμένη στις εξελίξεις στο Ιράν.

28 Απρ. 2026 11:54
Pelop News

Σε καθεστώς αναμονής βρίσκονται οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις διπλωματικές επαφές στη Μέση Ανατολή και την ολοκλήρωση των ετήσιων αποτελεσμάτων.

Η Αθήνα κινείται σε ένα περιβάλλον «ελεγχόμενης μεταβλητότητας», όπου οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι αντισταθμίζονται από τα υγιή εταιρικά θεμελιώδη και την προσμονή για τις νέες οικονομικές επιδόσεις του 2026.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (28/4), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,29% και διαπραγματεύεται στις 2.228,51 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.216,75 (χαμηλό ημέρας) και των 2.228,80 μονάδων (υψηλό ημέρας). «Βουτιά» άνω του -7% καταγράφει η Aegean, πέριξ των 11,7 ευρώ, υπό το βάρος της αποκοπής μερίσματος ύψους 0,9 ευρώ ανά μετοχή.

Η Euronext Athens εισέρχεται σε μια φάση «αναμονής και ισορροπίας», παρακολουθώντας το γεωπολιτικό θρίλερ που εξελίσσεται γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Παρά τη γενική επιφυλακτικότητα, η ελληνική αγορά δείχνει ανθεκτικότητα, με τις επιλεκτικές τοποθετήσεις σε συγκεκριμένους τίτλους να λειτουργούν ως «ανάχωμα» στις πιέσεις.

Η προσοχή των αναλυτών παραμένει καθηλωμένη στις εξελίξεις στο Ιράν. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη στάση που θα τηρήσει η Ουάσινγκτον απέναντι στην πρόταση της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας διόδου του Ορμούζ. Η έκβαση αυτών των επαφών θεωρείται ο «ρυθμιστής» για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες εμφανίζουν μεικτή εικόνα, αντανακλώντας την αβεβαιότητα των διεθνών επενδυτών.

Στο εσωτερικό μέτωπο, οι επενδυτές εστιάζουν στην ολοκλήρωση της δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2025, η οποία αναμένεται την προσεχή Πέμπτη. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι πρώτες ενδείξεις για την πορεία της κερδοφορίας των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στις αρχές του τρέχοντος έτους, σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα της ευρύτερης οικονομίας, θα αποτελέσουν τον βασικό καταλύτη που θα δώσει τη νέα βραχυπρόθεσμη τάση στην αγορά.

