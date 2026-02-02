Μηλιές: Η μικρογραφία του Πηλίου

Η σημερινή μας επιλογή είναι οι Μηλιές του Πηλίου, οι οποίες θεωρούνται ένα από τα πιο ωραία χωριά στο Πήλιο, καθώς πρόκειται για μια περιοχή που είναι από φυσικού της γεμάτη με ομορφιές. Ισως λοιπόν το μεγαλύτερο κομπλιμέντο για τις Μηλιές να είναι αυτό που λένε πολλοί επισκέπτες τους –ότι, με έναν δικό τους τρόπο, δείχνουν σαν μικρογραφία ολόκληρου του Βουνού των Κενταύρων.

Οι Μηλιές είναι χτισμένες σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχουν 28 χιλιόμετρα από τον Βόλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011, έχουν 640 μόνιμους κατοίκους. Η παράδοση λέει ότι ιδρύθηκαν από ανθρώπους που ήρθαν πρόσφυγες από τις Μηλιές της Εύβοιας –ένα χωριό που ναι μεν υπάρχει ακόμα, όμως υπέφερε παλαιότερα από επιθέσεις πειρατών, οι οποίες κατά καιρούς το οδήγησαν σε ερήμωση.

Οι Μηλιές γνώρισαν σημαντική οικονομική ανάπτυξη και από το 1814 και μετά υπήρξαν έδρα της θρυλικής «Μηλιώτικης Σχολής». Η σχολή αυτή ιδρύθηκε από τον Ανθιμο Γαζή –που ήταν κάτοικος του χωριού– προσφέροντας διδασκαλία φυσικών επιστημών και φιλοσοφίας σε επίπεδο σπάνιο για τις αρχές του 19ου αιώνα, με τρόπο μάλιστα που απηχούσε ευθέως τις δυτικοευρωπαϊκές ιδέες και πρακτικές εκείνης της ανήσυχης εποχής. Οι Μηλιές έφθιναν περαιτέρω μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της δεκαετίας του 1950 και την εντατική έναρξη της αστικοποίησης στην Ελλάδα, αλλά από τη δεκαετία του 1980 και μετά μπόρεσαν και γνώρισαν μια νέα ζωή, αυτή τη φορά ως δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Συνδυάζοντας μοναδικά το σημαντικό ιστορικό παρελθόν με ένα χαρακτηριστικά πηλιορείτικο τοπίο γεμάτο καστανιές, ελιές και (βεβαίως) μηλιές, το χωριό έχει να προσφέρει πολλά στον επισκέπτη –τόσο σε φύση, όσο και σε αξιοθέατα.

Μια ωραία περιήγηση που μπορεί να γίνει εύκολα ακόμα κι αν έχετε παιδιά μαζί σας, είναι η ανάβαση στο ξωκκλήσι του Αθωνα. Στους πιο έμπειρους πεζοπόρους, πάλι, συστήνεται να δοκιμάσουν την αρκετά μακρινή –και δύσκολη, σε σημεία της– διαδρομή που βγάζει στη Μπούφα ή να αναζητήσουν τα μονοπάτια που οδηγούν μέχρι την Τσαγκαράδα. Αρκετή εμπειρία χρειάζεται και η διαδρομή που ξεκινά από τη Γέφυρα Ντε Κίρικο και τερματίζει στα Καλά Νερά, μετά από περίπου 2 ώρες.

