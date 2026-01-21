Μήνυμα 112 στη Βουλή εν μέσω ομιλίας Κόκκαλη – «Μάλλον για εσάς είναι, ήρθε η ώρα να φύγετε» ΒΙΝΤΕΟ

Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112 που εστάλη στους κατοίκους της Αττικής, με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω της κακοκαιρίας, έφτασε –όπως ήταν αναμενόμενο– και στα κινητά τηλέφωνα των βουλευτών εντός της Βουλή των Ελλήνων.

Τη στιγμή εκείνη βρισκόταν στο βήμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος μιλούσε στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, με αντικείμενο την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε αιφνιδιασμός στην αίθουσα της Ολομέλειας, μέχρι οι βουλευτές να διαβάσουν την ειδοποίηση. Ο κ. Κόκκαλης στράφηκε προς τα κυβερνητικά έδρανα και σχολίασε με σκωπτικό ύφος: «Μάλλον για εσάς είναι. Ήρθε η ώρα να φύγετε».

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, σημειώνοντας: «Δεν πάει άλλο. Κάνετε ζημιά», σε μια παρέμβαση που προκάλεσε αντιδράσεις και σχόλια εντός της αίθουσας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



