Μήνυμα 112 στη Βουλή εν μέσω ομιλίας Κόκκαλη – «Μάλλον για εσάς είναι, ήρθε η ώρα να φύγετε» ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση προκάλεσε στη Βουλή το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία στην Αττική, το οποίο έφτασε ταυτόχρονα στα κινητά των βουλευτών την ώρα που βρισκόταν στο βήμα ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης.

Μήνυμα 112 στη Βουλή εν μέσω ομιλίας Κόκκαλη – «Μάλλον για εσάς είναι, ήρθε η ώρα να φύγετε» ΒΙΝΤΕΟ
21 Ιαν. 2026 11:25
Pelop News

Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112 που εστάλη στους κατοίκους της Αττικής, με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω της κακοκαιρίας, έφτασε –όπως ήταν αναμενόμενο– και στα κινητά τηλέφωνα των βουλευτών εντός της Βουλή των Ελλήνων.

Τη στιγμή εκείνη βρισκόταν στο βήμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, ο οποίος μιλούσε στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, με αντικείμενο την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε αιφνιδιασμός στην αίθουσα της Ολομέλειας, μέχρι οι βουλευτές να διαβάσουν την ειδοποίηση. Ο κ. Κόκκαλης στράφηκε προς τα κυβερνητικά έδρανα και σχολίασε με σκωπτικό ύφος: «Μάλλον για εσάς είναι. Ήρθε η ώρα να φύγετε».

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, σημειώνοντας: «Δεν πάει άλλο. Κάνετε ζημιά», σε μια παρέμβαση που προκάλεσε αντιδράσεις και σχόλια εντός της αίθουσας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:32 «Άνοιξε» ξανά η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Κανονικά η διέλευση όλων των οχημάτων
12:27 Βανδαλισμοί στο Α. Πεπανός: «Οι υπαίτιοι θα πληρώσουν τις ζημιές»
12:25 Το Καρναβάλι των Μικρών συναντά τον Αθλητισμό: Αθλητική Καρναβαλιάδα στην Πάτρα
12:19 Θεόδωρος Παπαθεοδώρου: «Mε απογοητεύει η χρήση βίας σε κάθε επίπεδο»
12:13 Τραμπ–Ερντογάν: Το παζάρι για Συρία και πετρέλαιο και το τίμημα που πληρώνουν οι Κούρδοι
12:05 Κοπή πίτας του Συλλόγου «Οι Γιαννιάδες» στη Δροσιά Τριταίας: Μήνυμα συνεργασίας για τα ορεινά χωριά ΦΩΤΟ
12:00 «Βάνδαλος» μαθητής, έκαψε σχολεία: Δικογραφία για εμπρησμό, κλοπη, φθορά και βία
12:00 Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Ζημιές στο δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου από τους θυελλώδεις ανέμους
11:49 Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Σφοδρή κακοκαιρία με βροχές, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους – Στο επίκεντρο Αττική, Αχαΐα και Αιγαίο
11:47 Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στον ανακριτή ο 44χρονος για τη δολοφονία κοινοτάρχη στο Λιθοβούνι Αιτωλοακαρνανίας ΒΙΝΤΕΟ
11:41 Νατσιός για αμβλώσεις και Καρυστιανού: «Η Νίκη είναι υπέρ της ζωής – ακολουθούμε αυτόνομη πορεία»
11:35 Αρκούδα εμφανίστηκε σε δρόμους χωριού της Κοζάνης – Έκπληξη για τους κατοίκους BINTEO
11:33 «Πράσινο φως» σε τρία Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης – 577,2 εκατ. ευρώ για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο
11:30 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Συνεχίζεται με σπουδαία παιχνίδια
11:28 Νέο πρόγραμμα voucher της ΔΥΠΑ με επίδομα κατάρτισης έως 750 ευρώ
11:25 Μήνυμα 112 στη Βουλή εν μέσω ομιλίας Κόκκαλη – «Μάλλον για εσάς είναι, ήρθε η ώρα να φύγετε» ΒΙΝΤΕΟ
11:22 Η μακαρονόπιτα της Αγυιάς ένωσε ξανά τη γειτονιά – Πάνω από 100 παρόντες στη βασιλόπιτα του Συλλόγου ΦΩΤΟ
11:21 Με απώλειες ξεκίνησε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο
11:17 Κακοκαιρία στην Αττική: Ανεβαίνει η στάθμη του Ιλισού – Σε γενική επιφυλακή η Πυροσβεστική
11:14 Λαγκάρντ: Αναγκαία η δομική προσαρμογή της Ευρώπης στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ