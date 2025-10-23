Καλάβρυτα: Ξεσηκωμός για Νοσοκομείο και Οδοντωτό – «Η υγεία δεν πωλείται, δεν κλείνει, δεν ξεπουλιέται ΦΩΤΟ

Έξω από το Νοσοκομείο Καλαβρύτων συγκεντρώθηκαν το πρωί της Πέμπτης δεκάδες πολίτες, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, στο πλαίσιο της κινητοποίησης που είχε εξαγγελθεί εδώ και ημέρες. Με πανό και συνθήματα, οι συμμετέχοντες έστειλαν σαφές μήνυμα: «Όχι στην υποβάθμιση – Ναι στην Αυτονομία του Νοσοκομείου Καλαβρύτων».

Η διαμαρτυρία είχε διπλό χαρακτήρα, καθώς εκτός από την ανάγκη ενίσχυσης του Νοσοκομείου με επαρκές προσωπικό, οι φορείς των Καλαβρύτων ζήτησαν και την άμεση παρέμβαση για τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο, που –όπως τονίστηκε– «οδηγείται σταδιακά σε απαξίωση».

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβρύτων, ο Εμπορικός Σύλλογος, καθώς και πλήθος άλλων τοπικών φορέων, σε ένα κοινό μέτωπο υπεράσπισης της υγείας και της ανάπτυξης του τόπου.

Ο Δήμος Βαρβιτσιώτης, εκπροσωπώντας το Επιμελητήριο Αχαΐας, απηύθυνε χαιρετισμό στη συγκέντρωση.

Μετά το τέλος της κινητοποίησης έξω από το νοσοκομείο, οι συμμετέχοντες προχώρησαν σε σύσκεψη στο Πολύκεντρο Καλαβρύτων με θέμα «Ο Οδοντωτός Καλαβρύτων – Ένα ιστορικό σύμβολο που αργοπεθαίνει».

Η συμμετοχή υπήρξε μαζική, παρά τις καιρικές συνθήκες, και το μήνυμα των Καλαβρυτινών σαφές:

«Η Υγεία δεν πωλείται, δεν κλείνει, δεν ξεπουλιέται».

