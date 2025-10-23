Καλάβρυτα: Ξεσηκωμός για Νοσοκομείο και Οδοντωτό – «Η υγεία δεν πωλείται, δεν κλείνει, δεν ξεπουλιέται ΦΩΤΟ

Σε δυναμική κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα φορείς και κάτοικοι των Καλαβρύτων, διαδηλώνοντας ενάντια στην υποβάθμιση του Νοσοκομείου της πόλης και ζητώντας παράλληλα να στηριχθεί ο ιστορικός Οδοντωτός, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας.

Καλάβρυτα: Ξεσηκωμός για Νοσοκομείο και Οδοντωτό - «Η υγεία δεν πωλείται, δεν κλείνει, δεν ξεπουλιέται ΦΩΤΟ
23 Οκτ. 2025 13:33
Pelop News

Έξω από το Νοσοκομείο Καλαβρύτων συγκεντρώθηκαν το πρωί της Πέμπτης δεκάδες πολίτες, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, στο πλαίσιο της κινητοποίησης που είχε εξαγγελθεί εδώ και ημέρες. Με πανό και συνθήματα, οι συμμετέχοντες έστειλαν σαφές μήνυμα: «Όχι στην υποβάθμιση – Ναι στην Αυτονομία του Νοσοκομείου Καλαβρύτων».

Η διαμαρτυρία είχε διπλό χαρακτήρα, καθώς εκτός από την ανάγκη ενίσχυσης του Νοσοκομείου με επαρκές προσωπικό, οι φορείς των Καλαβρύτων ζήτησαν και την άμεση παρέμβαση για τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο, που –όπως τονίστηκε– «οδηγείται σταδιακά σε απαξίωση».

Καλάβρυτα: Ξεσηκωμός για Νοσοκομείο και Οδοντωτό - «Η υγεία δεν πωλείται, δεν κλείνει, δεν ξεπουλιέται ΦΩΤΟ

Ο Δήμος Βαρβιτσιώτης, εκπροσωπώντας το Επιμελητήριο Αχαΐας

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαβρύτων, ο Εμπορικός Σύλλογος, καθώς και πλήθος άλλων τοπικών φορέων, σε ένα κοινό μέτωπο υπεράσπισης της υγείας και της ανάπτυξης του τόπου.

Καλάβρυτα: Ξεσηκωμός για Νοσοκομείο και Οδοντωτό - «Η υγεία δεν πωλείται, δεν κλείνει, δεν ξεπουλιέται ΦΩΤΟ

Ο Δήμος Βαρβιτσιώτης, εκπροσωπώντας το Επιμελητήριο Αχαΐας, απηύθυνε χαιρετισμό στη συγκέντρωση.

Μετά το τέλος της κινητοποίησης έξω από το νοσοκομείο, οι συμμετέχοντες προχώρησαν σε σύσκεψη στο Πολύκεντρο Καλαβρύτων με θέμα «Ο Οδοντωτός Καλαβρύτων – Ένα ιστορικό σύμβολο που αργοπεθαίνει».

Καλάβρυτα: Ξεσηκωμός για Νοσοκομείο και Οδοντωτό - «Η υγεία δεν πωλείται, δεν κλείνει, δεν ξεπουλιέται ΦΩΤΟ

Η συμμετοχή υπήρξε μαζική, παρά τις καιρικές συνθήκες, και το μήνυμα των Καλαβρυτινών σαφές:
«Η Υγεία δεν πωλείται, δεν κλείνει, δεν ξεπουλιέται».

Καλάβρυτα: Ξεσηκωμός για Νοσοκομείο και Οδοντωτό - «Η υγεία δεν πωλείται, δεν κλείνει, δεν ξεπουλιέται ΦΩΤΟ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:28 Το 5ο Koumaria Trail Series έρχεται 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου του 2026!
14:27 Απάτη… στον λάθος άνθρωπο: Επιτήδειοι προσπάθησαν να «ξεγελάσουν» αστυνομικό στο Καρπενήσι και συνελήφθησαν
14:20 Δόμνα Μιχαηλίδου: «Η κοινωνική κατοικία είναι προτεραιότητα» – Συνάντηση με 16 γυναίκες πρέσβεις στην Αθήνα
14:13 Η Lidl επεκτείνει τη δέσμευσή της στο γυναικείο ποδόσφαιρο με την συνεργασία της με την UEFA έως το 2030
14:07 Πάτρα: Ματαιώνονται οι πρωινές  εκπαιδευτικές δράσεις του 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας λόγω των καιρικών συνθηκών
14:06 «Ήθελε μόνο να βοηθήσει το παιδί της»: Οι καταθέσεις που αποκαλύπτουν την τραγωδία πίσω από τη μητροκτονία στα Τρίκαλα
14:00 Μπακογιάννη και Βενιζέλος μίλησαν στο Πανεπιστήμιο για την εξωτερική πολιτική: Κοινή αγωνία για εθνική συνεννόηση
13:56 Καταδίωξη στο Κορωπί: Ο 22χρονος χωρίς πινακίδες, το αλκοόλ και η τρελή πορεία μέσα στα κόκκινα φανάρια
13:49 Μαρινάκης: «Τέλος στα σενάρια ανασχηματισμού» – «Το ΠΑΣΟΚ στη λάθος πλευρά της ιστορίας, ο Τσίπρας θυμήθηκε τα νιάτα του»
13:42 Επίσημη επίσκεψη του Διοικητή της 2475 Περιφέρειας στον Ροταριανό Όμιλο «Πάτρα – Κωστής Παλαμάς» ΦΩΤΟ
13:33 Καλάβρυτα: Ξεσηκωμός για Νοσοκομείο και Οδοντωτό – «Η υγεία δεν πωλείται, δεν κλείνει, δεν ξεπουλιέται ΦΩΤΟ
13:28 Νέα στοιχεία για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: «Πνευμονική εμβολή» δείχνουν οι ιατροδικαστές, καταθέσεις-φωτιά
13:25 Δύο συλλήψεις στην Ηλεία: Ένταλμα για απάτη στον Πύργο και οδηγός χωρίς πινακίδες στη Γαστούνη
13:21 Αγρίνιο: «Οικογενειακή» επιχείρηση κλοπής – Μητέρα και τέσσερα παιδιά έκλεψαν ρούχα από κατάστημα
13:19 Δύο συλλήψεις στο Αγρίνιο για κατοχή μαχαιριών: Ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός στα χέρια της Αστυνομίας
13:09 Πάτρα: Δύο πιτσιρικάδες 12 και 13 ετών έκλεψαν κινητό μέσα σε τρένο του ΟΣΕ – Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω
13:07 Δείτε ποια πατρινή αθλήτρια κλήθηκε για προετοιμασία στην Εθνική Γυναικών
13:02 Η κινηματογραφική σύλληψη του Ούρος Νίκολιτς – Πώς έπεσε στα χέρια της σερβικής αστυνομίας και τα 250.000 ευρώ στο διαμέρισμά του ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
13:00 «Συμβαίνουν ανήθικα πράγματα»: Ξέσπασμα Κουνάβη μπροστά στη Ντόρα Μπακογιάννη για τις εκλογές στην ΔΕΕΠ
12:55 Ολλανδία: Δείτε για ποιο λόγο κλείνει προσωρινά το αεροδρόμιο Σίπχολ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ