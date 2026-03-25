Μήνυμα Δένδια μετά την παρέλαση: Με νέα οπλικά συστήματα και νέες αντιλήψεις οι Ένοπλες Δυνάμεις εξελίσσονται

Ο Νίκος Δένδιας, αμέσως μετά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου, υπογράμμισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις προχωρούν σε βαθιές αλλαγές με νέα μέσα και σύγχρονη φιλοσοφία, ενώ ο Κύπριος υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας στάθηκε στη στενή συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας σε μια κρίσιμη περίοδο για την περιοχή.

25 Μαρ. 2026 14:53
Pelop News

Μήνυμα για τον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Όπως ανέφερε, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας εξελίσσονται και μεταρρυθμίζονται, αξιοποιώντας νέα συστήματα, νέα επιχειρησιακή φιλοσοφία, αλλά και σύγχρονα μέσα όπως drone και antidrone. Παράλληλα, έκανε λόγο για νέα πυραυλικά συστήματα, νέους σχηματισμούς και μια διαφορετική αντίληψη που, όπως είπε, ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας της ελληνικής κοινωνίας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι η αποστολή αυτή δεν περιορίζεται μόνο εντός των ελληνικών συνόρων, αλλά επεκτείνεται και στην προστασία του απανταχού Ελληνισμού, παραπέμποντας και στην ελληνική παρουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Το μήνυμα της 25ης Μαρτίου

Ο κ. Δένδιας, στις δηλώσεις του σήμερα, Τετάρτη 25 Μαρτίου, στάθηκε και στον συμβολισμό της ημέρας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική στιγμή τόσο για τη Χριστιανοσύνη όσο και για τον Ελληνισμό, λόγω της επετείου της εθνικής παλιγγενεσίας.

Παράλληλα, σημείωσε με ιδιαίτερη αναφορά την παρουσία στην Αθήνα του υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα, τον οποίο, όπως είπε, η ελληνική πλευρά φιλοξενεί με χαρά στη σημερινή εορταστική ημέρα.

Το μήνυμα Πάλμα για Ελλάδα και Κύπρο

Από την πλευρά του, ο Κύπριος υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε την επέτειο της 25ης Μαρτίου ως μια κορυφαία ημέρα εθνικής υπερηφάνειας για ολόκληρο τον Ελληνισμό. Όπως ανέφερε, ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αποδίδεται φόρος τιμής στους προγόνους, ενώ υπογράμμισε ότι η εθνική παλιγγενεσία αποτέλεσε ένα ιστορικό ορόσημο με ευρωπαϊκή σημασία, εμπνέοντας φιλελεύθερα κινήματα σε όλο τον κόσμο να διεκδικήσουν ελευθερία και δικαιώματα.

Ο κ. Πάλμας εξέφρασε ακόμη μία φορά την ευγνωμοσύνη της Κύπρου προς την ελληνική κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας για τη στήριξη που, όπως είπε, παρέχεται σε μια δύσκολη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην παρουσία οπλικών συστημάτων σε αέρα και θάλασσα, τονίζοντας ότι αυτή συμβάλλει στη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο ρόλος στην ευρύτερη περιοχή

Κλείνοντας, ο Κύπριος υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι Ελλάδα και Κύπρος έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν έναν ουσιαστικό ειρηνευτικό και ανθρωπιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, αναδεικνύοντας τη σημασία του συντονισμού των δύο χωρών σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ