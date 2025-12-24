Μήνυμα ελπίδας και δικαιοσύνης από τη Μαρία Καρυστιανού για τα Χριστούγεννα

Μήνυμα με έντονο συμβολισμό και αναφορά στην ελπίδα, την αγάπη και την ανάγκη για δικαιοσύνη απηύθυνε η Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων.

Μήνυμα ελπίδας και δικαιοσύνης από τη Μαρία Καρυστιανού για τα Χριστούγεννα
24 Δεκ. 2025 14:24
Pelop News

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρία Καρυστιανού έστειλε χριστουγεννιάτικο μήνυμα με έμφαση στην εσωτερική γαλήνη, την αγάπη και τη δικαιοσύνη, σε μια περίοδο που –όπως υπογραμμίζει– η κοινωνία έχει ανάγκη από φως και σύμπνοια.

Στο μήνυμά της αναφέρεται στη δύναμη των Χριστουγέννων να απαλύνουν τον πόνο και να σβήσουν τις αδικίες, συνδέοντας τη θεία γέννηση με την προσδοκία για ένα μέλλον φωτεινό και άφθαρτο. Παράλληλα, τονίζει τον ρόλο της αγάπης και της ενότητας ως καθοδηγητικών αξιών στον «ιερό αγώνα», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει.

«Αυτές οι Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων, ας γαληνέψουν κάθε πόνο και ας σβήσουν κάθε αδικία. Η θεία γέννηση του Ιησού να φέρει την ελπίδα για τη γέννηση του φωτεινού και άφθαρτου, που τόσο προσδοκούμε. Η αγάπη και η σύμπνοια να καθοδηγούν και να φωτίζουν τον ιερό αγώνα μας. Ολόψυχες ευχές σε όλους για Χαρούμενα και Ευτυχισμένα Χριστούγεννα!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού κινείται σε έναν τόνο στοχαστικό και ενωτικό, δίνοντας έμφαση στις αξίες που, όπως υποδηλώνει, παραμένουν διαχρονικά ζητούμενες.

