Μήνυμα ενότητας από Κοντογεώργη και Κονταδάκη: «Θα πάμε μπροστά ή πίσω;»

Λάβετε θέσεις. Εμπρός, μαρς! Είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται, πλέον, σε στάδιο προ-προεκλογικής περιόδου, κάτι που αποτυπώθηκε και κατά τη διάρκεια της χθεσινής διευρυμένης Νομαρχιακής Συνδιάσκεψης στο ξενοδοχείο «My Way», με την παρουσία του υφυπουργού παρά τω υφυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη και του γραμματέα οργανωτικού του κυβερνώντος κόμματος Στέλιου Κονταδάκη.

«Μόνο αν σφυρηλατήσεις ενότητα μπορείς να κάνεις βήματα προόδου. Μόνο μέσα από τη συνεργασία παράγονται αποτελέσματα», τόνισε ο Θ. Κοντογεώργης, ο οποίος αποκάλυψε ότι βρίσκεται στην Πάτρα για δύο λόγους: «Πρώτον, στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου. Θέλουμε να κάνουμε το καλό, καλύτερο.

Και στόχος μας είναι να παραδώσουμε όσα περισσότερα μπορούμε από εκείνα που είχαμε υποσχεθεί. Και να παρουσιάσουμε και τη συνέχεια. Και δεύτερον, επειδή δουλεύουμε για την περιφερειακή ανάπτυξη. Θέλουμε το μέρισμα του κόπου του ελληνικού λαού, να κατανέμεται δίκαια και αναλογικά σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας». Και κατέληξε ότι «οι συνθήκες θα απαιτήσουν εμπειρία, ψυχραιμία και γνώση».

Από την πλευρά του, ο Στέλιος Κονταδάκης, αφού έκανε ένα μίνι απολογισμό του κυβερνητικού έργου, δίνοντας ταυτόχρονα… οδηγίες στις Δημ. ΤΟ και στα μέλη της ΝΔ ενόψει των επόμενων μηνών, ήταν πολύ αιχμηρός προς την αντιπολίτευση: «Μιλάνε για ρουσφέτια οι πρώτοι διδάξαντες, οι αγνές παρθένες.

Εμείς, όμως, δεν συνεχίζουμε την τοξικότητά τους». Και κατέληξε: «Το δίλημμα των εκλογών είναι ξεκάθαρο: Θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω; Να γίνουμε πάλι περίγελος στο εξωτερικό; Θέλετε έναν Τσίπρα να μην ξέρει να μιλάει Αγγλικά στους ξένους ηγέτες και στα διεθνή φόρα ή έναν Μητσοτάκη να τον χειροκροτεί το Κογκρέσο;». Και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό από τον Στ. Κονταδάκη, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης χωρίς εγωισμούς: «Θέλουμε σύνθεση και συνδιαμορφωτές του οδικού χάρτη της χώρας και όχι χειροκροτητές.

Μέλη με παρουσία παντού. Με τις ΔΕΕΠ να είναι κυψέλες προβολής κι επικοινωνίας του κυβερνητικού έργου. Να ενώσουμε την πείρα με την πυρά. Να φέρουμε κοντά μας υγιείς δυνάμεις κι από άλλους πολιτικούς χώρους. Γιατί στις επόμενες εκλογές η ΝΔ θα είναι εθνική κι όχι κομματική επιλογή».

Τέλος, ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας που ήταν στο πάνελ, ήταν κατηγορηματικός: «Δεν μπορείς να χαλαρώνεις ποτέ στη μάχη με τον λαϊκισμό». Και πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει, πλέον, η πολυτέλεια προσωπικών παραπόνων».

Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης στα μέσα Μαϊου

Η έλευση του Θανάση Κοντογεώργη χθες στην Πάτρα ξεκίνησε από την παραθαλάσσια περιοχή στο Ρίο, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη οι εργασίες ανάπλασης-αποκατάστασης της παράκτιας ζώνης και καταπολέμησης της διάβρωσης.

Η ξενάγηση έγινε από τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χαράλαμπο Μπονάνο, τους αντιπεριφερειάρχες Φωκίωνα Ζαΐμη και Τάκη Παπαδόπουλο και στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έδειξε διάθεση να στηρίξει τη χρηματοδότηση και στο κομμάτι του έργου που αφορά από το ύψος της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου και κατά μήκος της Ποσειδώνος μέχρι το Φρούριο του Ρίου (περίπου 10 εκ. ευρώ).

Στη συνέχεια ο Θανάσης Κοντογεώργης ξεναγήθηκε στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας από τη νέα διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ερωφύλλη Κόλλια κι έδειξε ενθουσιασμένος με την εντυπωσιακή μεταμόρφωση του χώρου. Εκεί, μάλιστα, έδωσε και την είδηση ότι η ομάδα που εμπλέκεται με το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης θα βρίσκεται στην Πάτρα, πιθανότατα το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου (λογικά θα έχει προηγηθεί η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα μέρη μας).

* Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τοποθετήσεις που έκανε ο Θανάσης Κοντογεώργης για τις αλυσιδωτές εξελίξεις στη διεθνή σκηνή: «Είμαστε σε ένα σημείο όπου ξυπνάς και δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Βρισκόμαστε, όμως, και σε ένα σημείο μετάβασης της κοινωνίας σε νέες καταστάσεις, τόσο λόγω κλιματικής κρίσης, όσο και εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης που θα δημιουργήσει καινούργια δεδομένα, κυρίως για τους νέους». Και πρόσθεσε: «Δεν μας ταιριάζει ούτε η αλαζονεία, ούτε, όμως, και η απογοήτευση. Μπορούμε να χτίσουμε μια πραγματικά εθνική αυτοπεποίθηση, δουλεύοντας ενωμένοι και με υπευθυνότητα. Αν κάτι πήγε στραβά χωρίς να έχεις ευθύνη γι’ αυτό, στη βάρδιά σου επιβάλλεται εσύ να το φτιάξεις».

* Ο Θανάσης Κοντογεώργης εμφανίστηκε αισιόδοξος και για το σχέδιο επανεκκίνησης του Οδοντωτού που έχει παρουσιάσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κάνοντας λόγο για «ασφαλή επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου, αφού γίνουν τα σωστά βήματα». Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είχε και σύντομη βιντεοκλήση με τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, ο οποίος βρίσκεται στις ΗΠΑ για τις εκδηλώσεις της ομογένειας για το 1821.

* Ο Ανδρέας Κατσανιώτης απουσίαζε από τη χθεσινή ΝΟΣ λόγω υποχρέωσης σε Επιτροπή στη Βουλή.

* Παρών χθες και ο αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού της ΝΔ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Ιωάννης Δαρδαμάνης.

* Η βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου στην τοποθέτησή της ανέφερε ότι «η Αχαΐα έγινε μπλε γιατί έχει δυνατή κομματική οργάνωση», ενώ τόνισε και ότι «η προσευχή και η σκέψη όλων μας πρέπει να είναι στον Γιώργο Μυλωνάκη».

