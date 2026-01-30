Μήνυμα Τραμπ στην Τεχεράνη: Τραμπ: Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, θα δούμε τι θα γίνει αν δεν υπάρξει συμφωνία

Η αναφορά του με νόημα στις στρατιωτικές κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή

30 Ιαν. 2026 20:41
Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, αναφερόμενος στις στρατιωτικές κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Όπως είπε, αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς το Ιράν «μια μεγάλη αρμάδα, ένας στολίσκος – πείτε το όπως θέλετε», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για δύναμη μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη που είχε αναπτυχθεί στο παρελθόν στη Βενεζουέλα. «Έχουμε έναν εξαιρετικά ισχυρό στόλο εκεί. Έχουμε τα πιο ισχυρά πλοία στον κόσμο» συμπλήρωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μια συμφωνία θα ήταν θετική εξέλιξη, ενώ, προειδοποίησε ότι σε αντίθετη περίπτωση «θα δούμε τι θα συμβεί», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τα επόμενα βήματα της Ουάσιγκτον. «Το Ιράν πραγματικά θέλει συμφωνία» επέμεινε.

Όταν ρωτήθηκε αν έδωσε στο Ιράν κάποια προθεσμία, απάντησε πως «μόνο αυτοί το ξέρουν».

