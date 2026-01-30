Μήνυμα Τραμπ στην Τεχεράνη: Τραμπ: Μεγάλη αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν, θα δούμε τι θα γίνει αν δεν υπάρξει συμφωνία

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, αναφερόμενος στις στρατιωτικές κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Όπως είπε, αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς το Ιράν «μια μεγάλη αρμάδα, ένας στολίσκος – πείτε το όπως θέλετε», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για δύναμη μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη που είχε αναπτυχθεί στο παρελθόν στη Βενεζουέλα. «Έχουμε έναν εξαιρετικά ισχυρό στόλο εκεί. Έχουμε τα πιο ισχυρά πλοία στον κόσμο» συμπλήρωσε.

TRUMP: “We have a large armada, flotilla, call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela” pic.twitter.com/Biz0sU1zZD — Breaking911 (@Breaking911) January 30, 2026

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μια συμφωνία θα ήταν θετική εξέλιξη, ενώ, προειδοποίησε ότι σε αντίθετη περίπτωση «θα δούμε τι θα συμβεί», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τα επόμενα βήματα της Ουάσιγκτον. «Το Ιράν πραγματικά θέλει συμφωνία» επέμεινε.

Όταν ρωτήθηκε αν έδωσε στο Ιράν κάποια προθεσμία, απάντησε πως «μόνο αυτοί το ξέρουν».

Q: Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal? TRUMP: Only they know for sure. pic.twitter.com/Ks3RJGIgtE — Breaking911 (@Breaking911) January 30, 2026

