Μήνυση από την πρόεδρο του Μεξικού, Claudia Sheinbaum, σε άνδρα που την παρενόχλησε σεξουαλικά! ΒΙΝΤΕΟ

Κανονικά απλώς θα έπρεπε να είναι ένας σύντομος πεντάλεπτος περίπατος από το Εθνικό Παλάτι του Μεξικού έως το Υπουργείο Παιδείας, για την Πρόεδρο, Claudia Sheinbaum, μετατράπηκε σε μια ενοχλητική στιγμή, όταν ένας μεθυσμένος άνδρας άρχισε να την αγγίζει ανάρμοστα μπροστά σε όλους.

Η στιγμή, που καταγράφηκε σε video, έδωσε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα δημοσιότητα στο καθημερινό φαινόμενο της παρενόχλησης και των επιθέσεων που υφίστανται οι γυναίκες στο Μεξικό. Την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, στη διάρκεια της καθημερινής της συνέντευξης Τύπου, η Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έχει υποβάλει μήνυση εναντίον του δράστη.

Κάλεσε επίσης τις πολιτείες να εξετάσουν τους νόμους και τις διαδικασίες τους, ώστε να διευκολυνθεί η αναφορά τέτοιων επιθέσεων από τις γυναίκες, υπογραμμίζοντας ότι οι Μεξικανοί πρέπει να ακούσουν ένα «δυνατό και ξεκάθαρο όχι – ο προσωπικός χώρος των γυναικών δεν πρέπει να παραβιάζεται».

Τόνισε ότι ένιωσε υπεύθυνη να υποβάλει μήνυση, γιατί διαφορετικά «πού θα βρισκόταν η θέση των γυναικών του Μεξικού; Αν αυτό μπορεί να γίνει στην πρόεδρο, τι θα συμβεί σε όλες τις νέες γυναίκες της χώρας μας;».

Πράγματι, αν η Πρόεδρος του Μεξικού δεν μπορεί να περπατήσει πέντε λεπτά στον δρόμο χωρίς κάποιος άνδρας να την πλησιάσει από πίσω, να την αγγίξει και να επιχειρήσει να τη φιλήσει, τότε είναι εύκολο να φανταστεί κανείς τι βιώνουν καθημερινά οι γυναίκες που περνούν ώρες στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η Andrea González Martínez, 27 ετών, εργαζόμενη στην τράπεζα Nacional Monte de Piedad, δήλωσε στο abcnews.com ότι έχει παρενοχληθεί επανειλημμένα στα μέσα μεταφοράς – μία φορά μάλιστα ο δράστης την ακολούθησε μέχρι το σπίτι της. «Συμβαίνει συνέχεια, στα μέσα μεταφοράς. Είναι κάτι που ζεις κάθε μέρα στο Μεξικό», είπε.

Η συνάδελφός της, Carmen Maldonado Castillo, 43 ετών, είπε ότι έχει υπάρξει μάρτυρας τέτοιων περιστατικών. «Δεν είναι σωστό να μας επιτίθενται οι άνδρες», δήλωσε. «Δεν μπορείς να περπατήσεις ελεύθερα στον δρόμο».

H Πρόεδρος της χώρας αναγνώρισε πόσο εκτεταμένο είναι το πρόβλημα: «Αποφάσισα να υποβάλω μήνυση επειδή αυτό το βίωσα ως γυναίκα, αλλά είναι κάτι που βιώνουμε όλες οι γυναίκες στη χώρα μας».

Η ίδια αποκάλυψε ότι είχε παρόμοιες εμπειρίες παρενόχλησης όταν ήταν 12 ετών και χρησιμοποιούσε τα μέσα μεταφοράς για να πάει σχολείο. Ως πρόεδρος πλέον, ένιωσε ότι έχει ευθύνη απέναντι σε όλες τις γυναίκες.

Η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, Clara Brugada, ανακοίνωσε την Τρίτη, 4 Νοεμρβίου ότι ο άνδρας είχε ήδη συλληφθεί.

Το περιστατικό προκάλεσε αμέσως ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια της προέδρου, αλλά εκείνη απέρριψε οποιαδήποτε πρόθεση να αυξήσει τη φρουρά της ή να αλλάξει τον τρόπο που αλληλεπιδρά με τους πολίτες.

Εξήγησε ότι η ίδια και η ομάδα της αποφάσισαν να περπατήσουν από το Εθνικό Παλάτι έως το Υπουργείο Παιδείας για να εξοικονομήσουν χρόνο, καθώς η απόσταση καλύπτεται σε πέντε λεπτά με τα πόδια, αντί για είκοσι λεπτά με αυτοκίνητο.

Όταν η Sheinbaum εξελέγη, είχε δηλώσει ότι «δεν είναι μόνο εκείνη που ανέλαβε την εξουσία, αλλά όλες οι γυναίκες». Η δήμαρχος της πόλης του Μεξικού πρόσθεσε ότι αυτό «δεν είναι σύνθημα, είναι δέσμευση: να μην κάνουμε τα στραβά μάτια, να μην επιτρέπουμε στη μισογυνία να καλύπτεται πίσω από τις συνήθειες, να μην δεχθούμε άλλη ταπείνωση, άλλη κακοποίηση, ούτε μία ακόμη γυναικοκτονία».

Η Lilian Valvuena, 31 ετών, είπε ότι δεν πίστευε πως η πρόεδρος είχε πάρει πραγματικά στα σοβαρά τη βία κατά των γυναικών μέχρι το χθεσινό περιστατικό, όταν τη βίωσε η ίδια. Ελπίζει πως τώρα θα υπάρξει καλύτερη εκπαίδευση της αστυνομίας για το πώς να ανταποκρίνεται σε τέτοια περιστατικά. «Πρέπει να τους εκπαιδεύσουν. Δεν ξέρουν ποια πρωτόκολλα να ακολουθήσουν».

Η Marina Reyna, εκτελεστική διευθύντρια Οργάνωσης για τη βία κατά των γυναικών, δήλωσε ότι βλέποντας το βίντεο, αρχικά ανησύχησε μήπως η πρόεδρος υποβάθμισε την επίθεση, αφού συνέχισε να χαμογελά και να μιλά ήρεμα στον άνδρα. Ωστόσο, ελπίζει ότι η απόφαση της προέδρου να μιλήσει δημόσια γι’ αυτό και να καταθέσει μήνυση θα αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τέτοιες υποθέσεις. «Χάνεις την εμπιστοσύνη σου στους θεσμούς», είπε. «Ο κόσμος σταματά να καταγγέλλει, γιατί όταν το κάνει, δεν συμβαίνει τίποτα».

