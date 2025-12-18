«Μήνυση και αγωγή αν δεν ανακαλέσει, με κατηγόρησε επίτηδες για παιδεραστία», εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου

«Σε κάθε περίπτωση όσοι έχουμε Δημοκρατικό Φρόνημα έχουμε καθήκον να βάλουμε έναν φραγμό σε αυτή την τοξική της συμπεριφορά»

«Μήνυση και αγωγή αν δεν ανακαλέσει, με κατηγόρησε επίτηδες για παιδεραστία», εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου
18 Δεκ. 2025 17:13
Pelop News

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έστειλε εξώδικο στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητώντας από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να απολογηθεί για όσα ανέφερε στη διάρκεια της χθεσινής (17.12.2025) συνεδρίασης της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, απευθυνόμενη στον Ανδρέα Νικολακόπουλο, είπε για τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι: «ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων;». Σε περίπτωση που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν ζητήσει συγγνώμη, ο υπουργός Υγείας τόνισε πως θα καταθέσει μήνυση και αγωγή εναντίον της.

Ωστόσο στη συνέχεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε πως εννοούσε τον Νίκο Γεωργιάδη, όμως ο υπουργός θεωρεί πως «το έκανε επίτηδες για να βλάψει την τιμή και την υπόληψή μου».

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απολύτως επίτηδες και μετά δόλου με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία. Είπε επί λέξει: “ο Γεωργιάδης ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ δεν έχει καταδικαστεί για παιδεραστία κύριε;..”, μετά το άλλαξε, ότι εννοούσε δηλαδή τον κ. Νίκο Γεωργιάδη, αλλά αυτός δεν είναι, ούτε ήταν ποτέ Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το έκανε επίτηδες για να βλάψει την Τιμή και την Υπόληψή μου επειδή δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει Πολιτικά και πλέον όποτε της απαντώ το βάζει στα πόδια τρέχοντας.

Λυπούμαι που πολλοί συμπολίτες μου νομίζουν ότι η συμπεριφορά της έχει κάποιους είδους μαγκιά και την επιβραβεύουν. Είναι μία κακιά και μοχθηρή γυναίκα που ενώπιον του συμφέροντός της δεν υπολογίζει τίποτε. Ο πραγματικός υπεύθυνος για όλο αυτό είναι για άλλη μία φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης που άνοιξε πάλι τον Ασκό του Αιόλου νομίζοντας ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το ΠΑΣΟΚ την κυρία αυτή στην χυδαιότητα και στην λάσπη. Φυσικά δεν μπορεί και έτσι ανεβαίνει πάλι στις δημοσκοπήσεις αυτή εις βάρος του, όπως ακριβώς έγινε όταν είχε φουντώσει η τοξικότητα για το δυστύχημα των Τεμπών.

Σε κάθε περίπτωση όσοι έχουμε Δημοκρατικό Φρόνημα έχουμε καθήκον να βάλουμε έναν φραγμό σε αυτή την τοξική της συμπεριφορά. Ο δικηγόρος μου της στέλνει εξώδικο άμεσα για να μου ζητήσει ρητώς συγγνώμη και αν δεν το πράξει προχωρώ και σε μήνυση και σε αγωγή εναντίον της. Εάν νομίζει ότι θα την αφήσουμε να δηλητηριάζει την Δημοκρατία μας με την συμπεριφορά της, για να κερδίζει ψήφους, κάνει λάθος. Η Δημοκρατία έχει ισχυρά όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της!», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον προσωπικό του λογαριασμό στο X.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:27 Έλληνας «Εσκομπάρ»: «Αρνούμαι τις κατηγορίες. Το πλοίο στο οποίο βρέθηκαν τα ναρκωτικά δεν μου ανήκει»
18:20 «Χρησιμοποίησαν βαριά ονόματα των φυλακών», αποκαλύψεις του δικηγόρου του Μαζωνάκη
18:09 «Τον είδα δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του σε εκκλησία», νέα στοιχεία και μαρτυρίες για τον 33χρονο γιατρό
18:00 Πάτρα: Κραυγή για τον Πύργο Πετμεζά στον Καστελλόκαμπο – Εικόνα εγκατάλειψης
17:55 Ζελένσκι: Θέλουμε ευρωπαϊκή απόφαση για τα ρωσικά assets πριν το τέλος του χρόνου
17:46 Ισλαμικό Κράτος: Χαρακτηρίζει «πηγή υπερηφάνειας» τις δολοφονίες στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας
17:34 ΕΦΕΤ: Οδηγίες για τους καταναλωτές για ασφαλή κατανάλωση τροφίμων ενόψει Χριστουγέννων
17:27 Γιατί τελειώνει ο Κώστας Τσιμίκας από τη Ρόμα
17:24 Ο αντικειμενικός προσδιορισμός εισοδήματος: ένα αναχρονιστικό εργαλείο σε μια ψηφιακή οικονομία
17:16 Χειμερινές αποδράσεις στα βουνά της Ελλάδας: Προορισμοί με χιόνι, παράδοση και αυθεντικές εμπειρίες
17:13 «Μήνυση και αγωγή αν δεν ανακαλέσει, με κατηγόρησε επίτηδες για παιδεραστία», εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου
17:08 Χαμός στη Βουλή της Αλβανίας: Πιάστηκαν στα χέρια και άναψαν καπνογόνα ΒΙΝΤΕΟ
17:00 Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχωρούν οι αγρότες – Τι θα γίνει τις γιορτές
17:00 Δυτική Αχαΐα: Οι απαλλοτριώσεις «φρενάρουν» κρίσιμα έργα – Τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί
16:52 Προβολή της ταινίας «Θεραπεύοντας τον Φόβο» στον Πολυχώρο ROYAL
16:41 Δολοφονία Βαλυράκη – Αυτόπτης μάρτυρας: «Ήταν σαν να του τη στήσανε»
16:32 Υποτονική η κίνηση στα καταστήματα της Πάτρας – «Tο πρόβλημα είναι το άδειο πορτοφόλι»
16:24 Καρδιακό έμφραγμα: Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε και η σημασία της άμεσης αντιμετώπισης
16:16 Η Κίνα αντιδρά για την πώληση αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν: «Οι ΗΠΑ να τιμήσουν τις ιερές δεσμεύσεις των ηγετών τους»
16:08 Η Αποκέντρωση είναι  πρόοδος 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ