Μισθοί και παραγωγικότητα

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ αποτελεί μία θετική εξέλιξη, όμως δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επαρκής απάντηση στις πιέσεις που δέχονται τα εισοδήματα. Σε ένα περιβάλλον αυξημένου πληθωρισμού και επιβραδυνόμενης ανάπτυξης, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα βρίσκεται υπό πίεση.

Και το ερώτημα παραμένει: Γιατί η μισθολογική πολιτική να εγκλωβίζεται σε υπουργικές αποφάσεις, χωρίς μεγαλύτερες αυξήσεις ή την απελευθέρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων; Γιατί ο πυρήνας του προβλήματος που μας διαφεύγει έχει να κάνει με την χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας, που αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για ουσιαστική αύξηση των μισθών και τη συνολική ενίσχυση της οικονομίας.